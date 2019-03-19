謝安琪把張繼聰拍成大叔？　逃離沒有IG伴侶宿命 　3招拍出唯美照

女生常控訴男朋友於美麗的景色前未能拍下唯美相片，卻少有聽到男生嫌棄伴侶的攝影技術。娛樂圈的甜蜜夫妻謝安琪與張繼聰日前到日本旅遊並於富士山前拍下獨照，鏡頭下的Kay美麗迷人。相反在Kay掌鏡下，張繼聰不但背光，構圖更像個「第一次去旅行的阿叔」，同一個景色效果卻差天共地，二人的互動甜蜜又惹笑。

謝安琪在張繼聰的鏡頭下美麗迷人(ig_louischeung2013)

男生要是可以為女生拍下打卡美照絕對會加分，相信各位成功的男生都曾歷經百戰。要是男朋友還未練成也不用太生氣，依照以下簡單的要訣，便可以輕鬆拍出IGable的照片。

1. 腳要貼地 頭上「留白」製造空間感

從低角度拍攝，女生的頭頂位置預留四成以上的畫面，顯高顯瘦的拍照法。(IG_misselvani)

以為高角度拍照最顯瘦？高角度自拍雖顯得眼大面尖，卻容易拍出網美照，更能整個人的身形不合比例。把150cm女生拍成180cm並非不可能，要訣是利用空間感與拍攝的角度。

（IG_misselvani） 從低角度拍攝，把相機放在腰間位置，可以拍出顯高又修長的身形。另外，相片需預留足夠的空間感，把腳貼近相片的底部，女生的頭頂位置預留三份一的畫面，避免出現人像充斥整張相片的感覺。充滿空間感的拍法會令相片中的女生顯高顯瘦。

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2. 以連拍捕捉不經意的瞬間

以連拍捕捉不經意的瞬間 (IG_falachenfala)

當照片總是拍得不好時，男生便會說「這應該是模特兒的問題吧」。聽到這些話時千萬別要生氣，男生都需要你的鼓勵才有動力繼續捉摸拍照的技巧。

有些女生不習慣望向鏡頭，可嘗試放空望遠方，或是看著鞋尖來回踱步。在風景下讓男生拍下背影與側面，伸手裝作要撥好被風吹亂的頭髮。女生也可跟拍攝者聊天說笑，說話時與聆聽時的表情是最自然的，這時拍攝者捉緊機會以連拍拍出柔和隨性的照片，這個方法也非常考驗二人的默契呢。

3. 借用窗邊自然光 善用餐廳道具

利用窗邊的自然光與玻璃倒影拍出唯美效果（IG_heungheungeliza）

美食當前，當然相機食先。餐廳中選對位置已經是拍出美照的關鍵，窗邊是拍照的好位置，在自然光多加持下不管怎樣拍都會很美。早晨的明亮光線配上柔和的笑容可以拍出和暖的感覺；黃昏的色調配上沉靜的側面又是一張有故事的照片。

精緻的食物與餐具也是能好好利用的道具，可以讓你拍出畫面豐富的相片。要拍下進餐的自然一面，不要真的一邊吃一邊拍，假裝要吃便可以。飲品亦然，吸飲管的動作換成低頭輕輕攪拌，自然又唯美。

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