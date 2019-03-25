日本Canmake公佈14款2019春季停產商品　名單驚見女生最愛胭脂

從來定斷一件化妝品好用與否都不是看它的售價，而是親身實測其實力。Canmake絕對是公認「平、𡃁、正」的彩妝品牌，每每一提起它，身旁的女生都紛紛道出自己試過那個產品好用的資訊。 不過，最近日本Canmake就於官方網站公佈了「2019年春季停產商品」名單，總共有14款的化妝品，若當中有你的心頭好就必須趕快去入手了，免得將來難於購買。

Canmake在網站上列出停產商品名單的同時，宣佈將會推出11款的新產品，並附上了一張具立體心形圖案的新款唇膏：柔潤亮澤唇膏的圖片，但停產名單中仍包括了不少廣受好評的產品，雖然只是停止生產指定色號，但相信已有一班女生大感失望。

這些產品你又有用過嗎？

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停產商品將於2019年春季停止生產，換言之即是當售賣完市面上的產品，就不設補貨了，不妨看看有哪些產品將會停產，大手入貨吧！

Lip & Cheek Gel 泛紅雙效胭脂唇膏

這款胭脂由推出時已受到女生們的熱捧，事關產品強調一物二用的功能，能充當胭脂，用時又可作唇膏使用，而且價錢不到港幣60元，非常吸引與方便。產品有別於一般持久度較低的粉狀胭脂，又未如胭脂水一樣於塗上臉時難以控制其份量。

產品沿用橄欖果油、夏威夷果油等成分製作而成，提供保濕功效，而所用的啫喱配方，更能維持持久的妝效；同時，方便使用時用上手指頭將胭脂唇膏輕印在臉頰及唇部上，以逐步調較自己想要的深淺效果，避免一次過使用，產生過於濃妝的結果。

泛紅雙效胭脂唇膏總共有7個色號，而是次僅只有兩個色號將會停產，除了05 櫻桃芝士色號外，最方便搭配不同妝容、又易於駕馭的03 覆盆子粉紅色號亦將會停止生產，喜歡自然狀感的女生必定要留意了！

Secret color Eyes 柔紅三重眼影

雖然市面上同類型的產品數之不盡，但用過這款柔紅三重眼影的女生必定會被它的方便程度以至所塑造出來的立體感深深吸引，是次兩個色號將同時停產，平日喜歡三色眼影的女生千萬別錯過。

產品除了設有百搭又易用的大地色眼影組合外，更設有平日難以掌握的橙紅色調眼影，先利用米白色作打亮眼窩之用，然後於雙眼皮摺痕位置用上產品中的橙紅色，而深色眼影則可用來掃上於眼窩尾部，加深輪廓，直接一盒已能快速完成好一個活力漸層眼妝。當中的米白色更可用於眼頭位置，打造亮眼卧蠶的效果，特別適合化妝新手和較懶惰同時追求完美妝容的女生。

還有更多的Canmake停產產品，當中又有你平日使用開的嗎？

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（資料來源：Canmake Tokyo）

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