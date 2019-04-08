【職場穿搭】冷衫這樣「穿」！令你在乍暖還寒的春天方便又專業

3 月已經踏入春天，但天氣飄忽不定，乍暖還寒，早上寒冷，但到了中午又熱起來，對於一眾 OL 來說，選擇上班的服飾，變成了每天的難題。穿大褸又顯然有點熱，但不穿外套又有點冷，想適當地保暖，同時穿出時尚感與高級感的確不是易事。

大家通常都會想到穿毛衣，再穿上西裝外套或者大褸在外面作配搭，有時更會加上頸巾作點綴之用。如果天氣乍暖還寒，就直接改用披肩。假如在辦公室，披一披披肩的確無傷大雅，但若然走在街上，略為時尚感欠奉。有見及此，今天WIW就教大家一個現在時尚達人最流行的穿法，就是在毛衣上披多一同色系的毛衣！

▼▼按圖放大，看「在毛衣上披多一件同色系的毛衣」是什麼效果吧！▼▼

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你可能沒有想過的穿搭組合，直接把毛衣當作披肩所用。不過穿起來感覺氣場變強大，而且還能加強層次感。這樣的穿法既獨特又時尚，輕輕鬆鬆就能穿出知性氣質來，而且帶點女強人的幹練。大家這個初春不妨參考一下時尚達人的新穿搭組合，讓平凡造型變出高級時尚感。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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