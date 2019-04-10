【氣質髮型】韓國OL大熱「低髮髻」　簡單步驟跟影片學一次就識

穿搭筆記
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如果你有睇開韓劇，一定知道現時在韓國上班一族最流行的髮型，就是充滿斯文氣質的低髮髻，光是看著她們穿著西裝外套，配個是低髮髻，簡約中又不失優雅，而且十分適合上班穿搭。

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不過不是每個女生都有一雙巧手，所以看著這些氣質的低髮髻，只能飲恨。請你不要灰心，其實這些造型極為簡單，而且能快速地完成，沒有基礎也能輕易學會。

一、低髮髻的綁法有著千萬種綁法，來跟韓國女生們學習簡易綁法吧：

二、　這個綁髮髻的方法非常簡單，先把頭髮梳順，用橡筋綁起一條低髮尾，再把髮尾抽起，用髮夾收好便可了：

三、這個低髮髻不用髮夾，先把頭髮對摺，在中間用橡筋綁起便可。髮髻有層次感，加個簡約的髮飾抑或珍珠夾，便更有美感：

只要花點心思，就可以讓這個平平無奇的上班造型充滿時尚感與氣質，保證獲得同事們的讚賞，趕快試試吧！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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