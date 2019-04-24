迪麗熱巴短髮出事　瓜子臉也無法駕馭錯在哪？即向宋慧喬短髮偷師

迪麗熱巴堪稱是「零死角美女」，但近日卻因為以黑色短假髮為中國時裝雜誌拍攝硬照，而再次被熱烈討論，好評以外，更引來不少批評，到底她做錯了甚麼？ 不同臉形的女生們於真正把頭髮剪短前又有甚麼需注意，以免讓外形看起來奇奇怪怪？

迪麗熱巴戴上黑色短假髮為中國版《ELLEidol》拍攝照片。（ELLEidol微博）

日前，中國版《ELLEidol》於官方微博上預告迪麗熱巴為雜誌拍攝的照片，相中的迪麗熱巴以一身休閒風格示人，但平日她的一頭長髮則不見了，反而是戴上過份扁直的短假髮，而微博上的留言則好壞參半，有的網民指出換上新造型的迪麗熱巴仍然十分漂亮、時尚；而有的則用上沒有少女感、顯老來形容她的短髮造型。

迪麗熱巴本身擁有鵝蛋臉形，理應比起其他臉形的女生更容易駕馭不同的髮型，但她為雜誌拍攝硬照時所戴上的短假髮，除了配合現時「耳下三公分」的流行長度外，整體卻與她的臉形較不甚相襯，因此成熱話。先是極不自然的七三分界，再來是整個髮型並沒任何的層次感可言，以致頭髮相當扁塌。縱然有女神的樣貌，但還是未能拯救得到這短假髮帶來的印象，亦讓平日的氣質失去了一半。

對比迪麗熱巴的長髮造型，你又喜歡她短髮還是長髮？

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幸好迪麗熱巴只是用上一頂假髮，但對於女生們來說，甚少會戴上假髮，相反更是一來便狠心把長髮剪短，然而，不妨在上髮型屋前先根據你的臉形而考慮應該剪一個怎樣的短髮？

氧氣瀏海 － 鵝蛋臉、長臉

宋慧喬曾為劇集《男朋友》換成短髮造型，氧氣瀏海必不可少。（《男朋友》劇照）

這兩個臉形都是不少女生都會羡慕的臉形，尤其是鵝蛋臉。主要原因是這臉形容易配襯不同的髮型，包括最恰人的短髮，不過也並不代表可隨意修剪，就如迪麗熱巴一樣，換了個扁塌造型便不堪一擊了！

鵝蛋臉如橢圓形狀一樣，顴骨部份較寬，相反額頭和下巴則較窄，造出小臉效果， 不過也是因為這個原因，建議於修剪短髮時可同時將瀏海剪短，變成齊瀏海或帶少量空氣感的氧氣瀏海，而髮尾亦傾向齊整，避免如迪麗熱巴一樣過於扁塌，令臉過份細小，不合比例，長臉形女生亦是同樣的道理。

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內捲曲Lob頭 － 圓臉

建議圓臉女生可把頭髮剪至下巴或膊頭的長度。(Pinterest)

圓臉女生最怕的就是剪了短髮後會顯出自己包包臉，但其實只要掌握得到頭髮的長度便能修飾整個臉形，讓人於不其然地消滅兩邊闊大的顴骨。建議圓臉女生把頭髮剪至下巴或膊頭的長度，如此長度的Long Bob（LOB）頭對於一向以長頭髮遮掉包包臉的女生可能並不習慣，但的確具有良好修飾臉形的效果，而且同樣與鵝蛋臉女生一樣，避免過份貼服、沒有層次的髮型，否則會更突出臉大的問題。

另外，也可將髮尾部份微微向內捲曲，營造更豐盈的感覺，或能將髮尾向外翹，塑造可愛的慵懶感。

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女人味短曲髮 －方臉、鵝蛋臉

朴信惠也留了一頭短曲髮，散發女人味。(ssinz7@Instagram)

方臉形的棱角分明，但亦是這樣容易予人「女生男相」的感覺，要留意頭髮長度也建議是在接近下巴，甚至鎖骨的位置，以拉長整個臉形，以及營造出小女生的感覺。再者，不要被修剪得過份貼服外，也可將頭髮電曲，大波浪的曲度更能達至修飾臉形的效果，亦讓女人味提升。與此同時，微曲短髮感覺不會過於扁塌，小臉女生也可以輕易展示比例更佳的臉形。

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