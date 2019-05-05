【木村光希】背負木村拓哉與工藤靜香之名　16歲星二代的時尚哲學

沒錯！大家沒有看錯！年僅 16 歲的木村光希是位 2003 年才出生的女孩！除了有超強大的父母 —— 演員木村拓哉、歌手工藤靜香，木村光希也是一位最年輕的精品品牌BVLGARI的代言人，今年三月到台灣為了參加BVLGARI舉辦的活動外，木村光希的穿搭哲學更是讓人爭相模仿！

私底下木村光希最愛穿牛仔褲，或者一些褲裝配上休閒鞋，而搭編自己覺得木村光希打扮跟她的年紀非常相符，雖然已經是位相當有名氣的模特兒，不過不會因為她的走紅而使穿著更加成熟，木村光希私底下喜歡簡單、輕鬆的打扮，也不會刻意炫耀精品包包、飾品等，就跟一般 16 歲女孩一樣日常穿搭，私下搭配也都偏向日式文青與美式休閒的結合，也難怪木村光希現在是日本國高中生的穿搭典範呢！

▼▼按圖放大，看木村光希最愛的牛仔褲穿搭吧！▼▼

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平常要出席一些活動的時候，木村光希也是牛仔褲愛好者，除了官方品牌會為她準備一些長裙、套裝外，但在出席活動前的她也是以方便舒適的牛仔褲為主要選擇，這點真的讓搭編有大開眼界，原本以為像木村光希這種星二代可能對於穿著會更加要求，或者雖然只有 16 歲但會打扮超過屬於自己的年紀，但木村光希依舊保持一貫的風格，怪不得現在是位媒體新寵兒。

▼▼按圖放大，看木村光希活動時的穿搭，與平日的風格真的有分別！▼▼

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亮色系的毛衣也是這位可愛小女孩的最愛單品，在日本寒冷的時候，只要一件亮眼的毛衣就能成為全場焦點！

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木村光希也喜歡在穿搭上選擇大衣，不管是麂皮布料、羊毛布料等，都是她的最愛，對於年紀較小的木村光希選擇大衣是最保險不過的穿搭技巧，搭編覺得同是十幾歲女孩們，如果想要開始打扮成熟卻又保有年輕的氣息的話，木村光希的穿搭技巧一定要學起來！

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結語： 木村光希雖然僅僅 16 歲就有如此的高人氣，但是她本人卻是非常謙虛、可愛的小女孩，再加上平易近人的穿搭與妝容，瞬間讓許多人成為她的粉絲，就連搭編上次看到木村光希的英文採訪影片時，就已經決定要好好追蹤這位女孩了！

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