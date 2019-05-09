【髮型】只用鬃毛梳加風筒！齊肩、及肩中長髮必學　清新顯瘦

今年，不少女明星都把長長秀髮剪去，換上清新的短髮，當中「耳下二公分」是今年日韓明星的最流行的髮型之一，但不是人人都駕馭，假如你是圓臉一族抑或是微胖女生，真的不要嘗試，只會令你更顯肥。

▼▼「耳下二公分」是今年日韓明星的最流行的髮型之一，但不是人人都駕馭！（按圖放大）▼▼

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不過夏天逼近，想換過新髮造示人，不妨考慮齊肩還是及肩的長度，相比較短的「耳下二公分」，這頭髮長度，清新得來又不失女人味，而且能修飾面型。

可能很多女士很怕頭髮剪及肩，原因是覺得難打理，每天起床頭髮向外翹，總都要花時間，用捲髮棒或者直髮夾打造髮尾，不過其實想營造浪漫的及肩捲髮，不一定很麻煩，你只需一把鬃毛梳與吹風機就能做到。

▼▼先看看及肩、齊肩變型的效果吧！（按圖放大）▼▼

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首先，準備一個大的鬃毛梳，把頭髮分為兩層，其後把一髮尾向內捲，再用吹風機定型，兩邊一樣吹到內彎。之後，把剩餘的頭髮放下，用鬃毛梳把頭髮內外捲，再用吹風機定型。最後，把長劉海吹直，再向上捲，用吹風機定型，就可以營造出充滿空氣感與層次感的造型了，不用 5 分鐘就弄好了。

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如果你是短劉海，想營造出空氣劉海，只要用髮捲把劉海捲起，之後用吹風機定型做可了。

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誰說頭髮長過頸就只能綁起來，快點學會這個技巧，你也可以每天擁有唯美的中長髮，不但時尚，而且還有減齡作用！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】