【韓國網購】CHUU不只得甜美風　德藉Model Chloe的復古空靈穿搭

喜歡韓國服飾的人多半都知曉 CHUU 這個知名網店，最近有位德國模特兒更是引起熱烈討論，她擁有一副完全不像在人間的空靈美貌，只要是她穿的每套衣服都會讓人有想瞬間購買的慾望，一起看看她都穿著什麼樣的單品吧！

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近年很流行這類有點希臘式的單肩上衣，比起平口背心，這似乎更多了一點性感的氛圍，加上緊身牛仔褲就能成功吸引到不少目光。不過搭編提醒下，大胸部或是頸部處較有肉的女孩會不太適合此種穿法。

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大圓領的上衣繫上絲巾就能打造出復古風，配上一抹紅唇更增添了一絲法式慵懶的氣息，黑色則能達到顯瘦的視覺效果。

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⯈Look 3⯇

花色太複雜的單品向來是許多人避免的單品，似乎一不小心就會容易穿得很像阿婆。但只要像 Chloe 一樣選擇平口款式，配上高腰褲其實就能成功駕馭了一半，最後搭上沈穩的黑色西裝外套，便會讓人覺得成熟中又帶點性感的韻味。配上馬尾更是增加了清爽感！

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⯈Look 4⯇

最近大紅的「單車褲」還是有許多人覺得難以駕馭，其實除了搭配西裝外套，也能利用 Oversize 的寬版上衣來當基底，再配上單車褲就會呈現出兼具慵懶與街頭的風格，而且比起單穿長版衣又多了些層次感。

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復古的 milkmaid blouse 也能這樣穿！milkmaid blouse 的特色就是胸前的大方領的設計，近年來也是非常流行，可說是夏日必備單品之一，如果擔心太過性感也能用寬鬆的褲款與球鞋來平衡！

結語：

許多人認為韓國網拍 Chuu 走的多半是甜美風格，不過看過模特 Chloe 的穿搭就能知道其實中性風格也能穿出來啊！

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原文：韓國網拍 CHUU 模特 Chloe 居然這麼正？一起來學習她的穿搭，不只有甜美風格啊！

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