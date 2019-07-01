飛機上的護膚法則：避免使用機艙上的水洗臉　萬用護膚品推薦

可以放下工作到歐洲旅行，放一個悠長假期是件幸福的事。不過到達目的地前，先要解決乘搭長途機導致的皮膚問題。皮膚在乾燥的機艙下容易因缺水而敏感痕癢，所以絕對不容忽視機艙上的護膚程序。

要應對空中的乾燥環境，便要做好保濕工作。（雪肌精）

航空條例對於隨身攜帶的液體有著嚴格的規定，上機前便要做好準備。從卸妝清潔到保養的護膚品都不能超過100毫升，建議帶上平日慣用的護膚品，減少皮膚敏感的機會。此外，盡量採用一次式的護膚品，便能確保衛生，又能省卻收納的空間。

Step 1：先做好卸妝清潔減輕皮膚負擔 避免使用機上的水洗臉

盡量採用一次式的護膚品，便能確保衛生，又能省卻收納的空間。（IG_bifesta_taiwan） 飛機起飛一段時間後便會調暗燈光，這時便是卸妝的好時機。帶妝上機容易令化妝品堵塞毛孔，令皮膚敏感脆弱。建議使用一次性的低刺激卸妝棉抹去彩妝，再以卸妝水作二次清潔。另外，由於飛機上供應的水都來自儲備水箱，未必新鮮，皮膚敏感的女生應避免使用飛機上的水洗臉，需要用水清潔時可以花水替代，既能清潔皮膚，又能收保濕之效。

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Step 2：做好保濕工作 減低皮膚出現疲態的機會

皮膚於長途機的機艙總是乾得像沙漠，除了定時噴上保濕噴霧，噴灑的方法也要注意。噴上保濕噴霧後，不要讓水份長時間停留於皮膚上，應待皮膚吸收後以紙巾抹走。原因是若不吸走多餘的保濕噴霧，保濕噴霧便會連同皮膚的水份一同帶走，帶來反效果。同一道理，於飛機上應以Cream mask代替Paper mask作深層保濕。

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Step 3：香薰油舒緩心情 萬用膏全方位對抗乾燥

市面上有多款成份天然的萬用膏，只要覺得乾燥的地方都可以擦。（Lush UK） 為臉部做好保濕後，身體保濕也不容忽視。市面上有多款成份天然的萬用膏，從頭到腳，包括雙唇、指甲邊緣、頭髮等，只要覺得乾燥的地方都可以擦。長途飛行難免會導致雙腳浮腫，以萬用膏按摩雙腳可減輕水腫。此外，侷促的機艙令人難以放鬆，長途飛行時可帶備香薰精油，用以按摩太陽穴和脖子舒緩情緒。

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Step 4：使用具修護功效的防曬產品

即使在飛機上也要做足防曬措施（雪肌精） 飛機上最容易令人忽視的便是防曬，即使於室內，高空上的機艙沒有雲層阻隔紫外線，容易對皮膚造成傷害。故此，建議每隔兩至三個小時便要補塗防曬，選取有修護成份的防曬產品，防曬同時護膚。

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