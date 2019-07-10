劇集《白色強人》正式進入結局篇，除了有關醫療的緊湊劇情和主角的感情線外，飾演腦神經外科駐院醫生的張曦雯（Kelly）也成關注之一，只因她在劇中經常以短裙示人，大騷長腿，有別於其他女主角。

張曦雯（Kelly）在劇集《白色強人》的造型主要以短裙為主，有別於其他女主角。（《白色強人》劇照）

不論是拍攝醫院還是放工後的場景，張曦雯大多時候都穿上短裙與高跟鞋，比起同劇均是飾演醫生角色的李佳芯和唐詩詠更為亮眼。張曦雯就曾在接受《01娛樂》訪問時，指劇中造型為劇組特別安排，以裙裝示人以夠塑造更女性化和千金小姐的感覺，較能配合劇中院長女兒的身份。

張曦雯於《白色強人》中大曬美腿：

+ 7 + 6 + 5

不過，若套用於現實生活中，穿短裙上班難免會予人一種不太莊重的感覺；然而，或可透過一些技巧令短裙造型也能增加一份正式感。

百搭連身裙

素色連身裙是百搭的上班款式。(mariana_mereutsa@Instagram)

若不是從事創意行業，上班造型始終都要傾向保守一點，避免穿着過份花俏的款式，最百搭以及穩陣的打扮必定是素色連身裙。除可選擇OL最愛、能修飾身形的A-Line連身裙款，也可選擇帶有Ruffles或其他細節的直身剪裁。如果想更具個人特色，可在外繫上同色系腰帶，呈現腰身線條之餘增加造型層次感。

+ 5 + 4 + 3

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短裙搭配長外套

長外套可帶來拉長腿部的視覺效果。(inkpotstories@Instagram)

為配合角色需要，張曦雯於《白色強人》中會於膝上短裙外穿着醫生袍，其長度正好比內裏的裙款長一點，約在膝蓋位置。這樣的搭配方式也適合予上班穿搭。以長外套搭配短裙，更可帶來拉長腿部的視覺效果，同時遮蓋大腿最粗的部位，具修飾身形之效。

建議外套款式避免與內搭的服裝材質一樣，如內搭服裝是棉質、恤衫材質，可考慮選擇針織外套；若所穿的是長版西裝外套或Trench Coat款式，則可配搭輕柔的雪紡上衣和短裙，避免全身也感覺厚重。

斜紋軟呢（Tweed）材質服裝

斜紋軟呢（Tweed）材質可讓造型看起來更具正式感。(amber_yaqin@Instagram)

一般來說，除服裝剪裁，材質絕對都會影響造型的莊重感，例如闊身棉質上衣再搭配短裙就會較容易令人產生過份休閒、不適合作上班造型的印象。如果想增加正式感，或可選擇斜紋軟呢（Tweed）材質（俗稱粗花呢）的服裝款式，如以斜紋軟呢材質的短身上衣搭配Pencil skirt，則能使造型變得更具質感同時亮眼；而且斜紋軟呢材質以混搭織物製成，令款式色彩不會過份花巧但又能確保具「睇頭」。

張曦雯私下也喜愛穿着短裙和短褲：