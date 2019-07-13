隨著Topshop宣佈關閉美國全部店舖、Forever 21全面徹走台灣市場，速食時裝正在因現代女生消費模式的轉變面臨衰落。面對盈利下跌的情況，各大品牌都嘗試力挽狂瀾，而H&M則宣佈將提供延遲付款的全新購物體驗，絕對令一眾小資女生驚喜。

H&M宣佈將提供「先試後買」延遲付款的全新購物體驗（Getty Images）

H&M與瑞典金融公司Klarna合作，為消費者設計出一套特別的支付方式，理念有如銀行信用卡的交易方式。消費者需透過H&M的手機App購物，當提出延遲付款的要求後，H&M便會進行簡單的信用檢查，便可於一個月後才付款，若消費者於二十天內完成付款程序則免收任何費用，要是選擇分期付款的話則需負上被視為利息的額外金錢。H&M目前已於瑞典某些地區推出延遲付款的購物體驗，未知何時能應用到香港的H&M。

H&M不斷改變經營方式以嘗試重塑品牌的正面形象，包括積極推動可持續發展（IG_wufeili）

除了以上的購物方式外，H&M不斷改變經營方式以嘗試重塑品牌的正面形象，包括積極推動可持續發展、開拓二手市場、讓商品產地更透明等，藉此提高消費者的信任度。速食時裝無疑是為消費者提供短暫的快感，但買得快的同時，丟棄得更快，很容易會買下不必要的衣物。隨著現代人對環境的關注度提高，加上「斷捨離」的風潮，都令速食時裝的營運面臨困境。

可以想像這件帶閃亮圖案的上衣是由橙皮製成的嗎？（IG_natykerny）

【按圖看時尚KOL穿搭】H&M的Conscious Exclusive 環保系列以再生材質設計，效果令人驚喜：

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時裝與環保是否不能共存？H&M希望以「先試後買」的全新購物形式吸納消費者，另一方面，H&M推出了Conscious Exclusive永續時尚款式系列，以回收物資如柑橘皮、波蘿葉、膠樽等製成時尚的衣服，積極推動可持續發展，減少對環境的造成影響。看來H&M為了重塑速食時裝的正面形象，正積極以科技與創新技術響應環保，讓愛美的女生在享受穿搭的同時也可負起保護環境的責任。而即將推出的延遲付款購物體驗，更是讓女生無時無刻都能體驗購物的樂趣。