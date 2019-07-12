驚安の殿堂Don Don Donki 香港店開幕　10大必搶抵買美容產品！

萬眾期待，香港人到日本旅遊必去的大型連鎖雜貨店DON DON DONKI (驚安の殿堂) 終於在香港開幕了！

香港人到日本旅遊必去的大型連鎖雜貨店「驚安の殿堂」DON DON DONKI在7月12日正式在香港開幕！

分店位於尖沙咀的購物熱點，面積佔地超過2萬尺。就如日本的模式一樣，店舖劃分了多個不同的區域，包括有女生大愛的日本妝品、也有人氣零食、家居用品、日式雜貨、肉類海鮮、家電以及日式熟食等等，由平價雜貨以至奢侈品統統都有，完全是將大家所喜愛的日本驚安の殿堂，原本地搬到來香港。

開幕限定優惠．十大抵買必搶美容產品！

DON DON DONKI香港店當然也有日本大熱的美容品牌。

作為愛美的女生，最關心的必定是美容用品這一環。但在成千上萬的貨品中，實在太令人花多眼亂，究竟什麼產品才是必買的精選？不用擔心！編輯已率先在實地進行地毯式搜羅，並尋得DON DON DONKI職員透露，大家一定要「有買趁手」的開幕限定超優惠商品。

以下就是為大家整理好的「十大抵買必搶美容產品」，照著買就沒錯了:

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店內面積佔地超過2萬尺，劃分為多個不同區域。如果慢慢逛的話，絕對是要花上大半天時間。

看過了要快手必搶的超優惠美容產品，也順道帶大家率先用眼睛逛逛DON DON DONKI的香港店。找天準備好腳骨力和「彈藥」，就盡情發揮你瘋狂購物的威力吧！

美容化妝品

DON DON DONKI的美容化妝用品區極大，女生一定可以滿載而歸。

除了以上介紹的「十款抵買必搶美容產品」，DON DON DONKI當然還有很多扮靚的好貨值得大家慢慢逛，慢慢挑。它們的美容產品區域，著實是女生們的天堂，因為只要是你想像得到的美容化妝產品，基本上在這裡都一定會找到，而且種類、品牌和顏色的選擇都極多，真的很容易就會買到失控呢。

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甜薯工場

Don Don Donki 的甜薯工場是不容錯過的一站。

不說不知，原本日本DON DON DONKI其中最人氣的商品竟然是烤蕃薯！它們的日本烤紅薯「Yakiimo」香甜美味，很多人說吃過一次後就會念念不忘，成了到DON DON DONKI時的必買品。現在在香港的DON DON DONKI也可享用到新鮮香甜的日本紅薯了，除了傳統的烤紅薯，也有各種的日式紅薯美食，來到千萬不要錯過！

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蔬果及鮮肉類

店內有售日本直送的肉品、蔬菜和水果，大家又多了一個買餸的好地方。

喜歡煮飯仔的朋友，又多了一個買餸的好地方了。這裡的有多款由日本直送的頂級肉品，包括尾崎牛西冷、牛肩和肉眼、南國元氣雞肉，以及白雪豚肉等；此外更有由日本直送的巨峰提子、水蜜桃和蜜瓜等水果和蔬菜。

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日本零食及杯麵

驚安の殿堂Don Don Donki 香港店有賣多款人氣日本零食。

一直佔據著大人與小朋友心中的日本零食，在DON DON DONKI可以說是用海量來形狀。不僅有種類極多的日本人氣糖果、朱古力、薯片和餅乾等，而且有很多也平日少見的「隱藏版」。例如單是「美味棒」已經有滿滿一整道牆的口味，好像有特色的炸豬排醬汁風味，京都府宇治抹茶味等，零食控在這裡必定買得大呼滿足！

日式熟食

熟食區的日式美食質素相當不錯！

行到肚仔餓更加可以走到熟食區「醫醫肚」。在熟食區有售賣美味精緻的日式便當，例如是滑蛋豬扒飯、壽喜燒和牛便當等，也有章魚小丸子、鐵板燒等日式小食，在shopping之餘也可同時享用日式美食，充好電再買過！

以後再不用飛到日本，都可以「24小時」由朝到晚瘋狂血拼！

逛過DON DON DONKI的人都知道，這間店著實有著過人的魔力，只要走進去的話，就一定不會空手而回。而「24小時營業」這非常重要的一點一樣沒變！以後再不用飛到日本，都可以由朝到晚瘋狂血拼！

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