【秋天穿搭】法國女生的慵懶優雅　Tea Dress配四款外套夏衣冬穿

法國女生最愛的連身 V 領碎花洋裝，大家知道其實這種款式洋裝英文叫做「Tea dress」嗎？翻成中文的話就叫做「茶歇裙」，茶歇裙起初是歐洲貴族女生們享用下午茶時要換上的洋裝，茶歇裙設計簡易、舒適，再加上V 領設計有著法式慵懶的精髓，因而深受歐洲女性們的最愛。

【皮褸 X Tea dress】

還記得夏天走在路上幾乎每個女生都穿著各式各樣的茶歇裙，漸漸已轉入秋天時還是可以利用外套穿出秋日款 Tea dress，簡單一件帥氣皮衣可以中和小碎花洋裝的少女感，非常適合不喜歡穿著太少女的女孩們搭配。

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【牛仔褸 X Tea Dress】

搭編自己覺得牛仔外套是秋日茶歇裙的最佳夥伴，畢竟也不是所有人喜歡皮衣的穿搭，或者覺得皮衣駕馭不起來，但是牛仔外套就絕對沒問題，更有人說這世上沒有牛仔外套的人根本不可能！

【針織外套 X Tea Dress】

如果還是非常怕冷的女孩們，一件厚針織外套搭配茶歇裙可以考慮看看，看似相當衝突卻又莫名的無違和感，沒錯！這季的秋日穿搭這樣的組合就對了！一件夏日碎花洋裝配上冬天落肩針織外套，各種女性氣質爆棚到不行，走在路上焦點就是妳！

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【長袖Item X Tea Dress】

最後一種搭配搭編覺得真的非常省錢，利用茶歇裙配上一件毛衣、有帽衛衣、薄長袖等，就可以搭出另外一種組合，是不是相當省錢又懶人的組合，若是覺得太單調的話也可以加上腰封或皮帶讓穿搭更有層次感。

結語： 不知道搭黨們最喜歡哪一種搭配，搭編最近非常想嘗試皮衣的組合，感覺穿上皮衣後女人味會提升不少，不過最重要一點就是！不要一到秋天就放棄這些漂亮的茶歇裙，利用混搭的方式才是穿搭的最高境界。

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原文：不要著急！先別將「茶歇裙 Tea Dress」收起來，利用多款外套搭配省下換季購物基金！

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