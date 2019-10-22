【返工鞋】特首鍾情Ferragamo　唔易撞款小眾品牌高性價比選擇多

一天上班超過8小時，雖然有時只安坐在辦公室，但站一、兩小時開會匯報，或要見客時東奔西跑，一對好穿又百搭的高跟鞋是每個女生必備的上班鞋。 特首林鄭月娥便鍾情於Ferragamo蝴蝶鞋，在各大的公開場合她都會穿上它，除了Ferragamo，女生又可以有甚麼選擇呢？

2017年出席行政長官選舉時，林鄭月娥便穿了白色Ferragamo高跟鞋。（01港聞／羅君豪攝）

來自意大利的Salvatore Ferragamo，鞋履系列優雅舒適，緩衝力好，高跟鞋穿久也不覺累，基本款3千多元已可入手，一向都深受OL喜愛。就連特首林鄭在2017年特首大選當日便穿了米白色套裝，配上一對白色Ferragamo高跟鞋，及後也發現她特別喜歡這品牌，多次出席立法會會議或記者伯，甚至最近宣布「蒙面法」立法也是穿上Ferragamo。

女生總有妒忌心，未必想其他人跟特首「撞款」，想找一些一樣百搭又舒適的上班鞋，身為輕熟女或小資女，不妨認識一下以下品牌。

By Far

By Far用了短短3年時間已經成立新一代女性喜歡的品牌。（byfar_official@instagram）

來自保加利亞的By Far，由3個女生在2016年創立，短短數年時間已經火速成為新一代女生最愛品牌之一，各大時裝達人，Aimee Song、Rihanna、Kendall Jenner等都穿她們的鞋履，舒適程度連跑時裝周也不成問題。

品牌以懷舊的線條為設計基礎，並結合摩登元素，如今年大熱的方頭低跟鞋、經典的貓跟鞋等，品牌又致力打造耐看又穩固好走的鞋型，採用最好的皮革和原料，不少網民穿後感都指By Far的鞋款不磨腳，而且採用小羊皮相當舒適，又貼腳形，有顯瘦效果，而且鞋履包含務實的配色，也有繽紛搶眼的色調，適合新一代女生口味。

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+ 4 + 3 + 2

Stuart Weitzman

除了過膝靴，Stuart Weitzman其他鞋款也值得入手。（stuartweitzman@instagram）

大家對Stuart Weitzman的認識一定是，顯瘦顯腿長的Stuart Weitzman過膝靴，全因早年一眾荷里活大明星如Angelina Jolie、Jennifer Lawrence都愛穿，令品牌突然爆紅，即使網站打折也要4、5千元一雙。除了過膝靴，Stuart Weitzman的小高跟也非常適合女生上班穿着。

品牌充滿美式的摩登女性風格，線條設計簡約，不少「鞋控」也喜歡這品牌，而且Stuart Weitzman採用的物料也是以靈活舒適及實用性為上，如5050長靴、Alana高跟鞋都是用了彈性布料，讓女生日常中也不受高跟鞋痛楚困擾，行走自如。而且有腳前掌部份較闊問題的女生，穿着Stuart Weitzman時也不會有不適感，輕易打造時尚上班造型。

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+ 5 + 4 + 3

Repetto

Repetto以製作芭蕾舞鞋起家。（repettoparis@instagram）

Repetto是來自法國的鞋履品牌，本以製作芭蕾舞鞋起家，當年為性感尤物Brigitte Bardot打造紅色平底鞋而聞名，正面有着小蝴蝶結的圓頭芭蕾舞平底鞋也因而成為Repetto經典鞋款。

芭蕾舞鞋講究舒適、輕盈、好穿，Repetto會採用棉布鞋墊令鞋子更舒適，而女生為求雙腿更好看，就算腳痛也要穿高跟鞋，Repetto便把它套用在高跟鞋上，讓女生穿高跟鞋時也猶如穿平底鞋般。除了芭蕾舞鞋造鞋技術外，品牌也把芭蕾舞的元素放入鞋履設計，如絲帶、網面等，把時尚與芭蕾舞結合，優雅系的OL便非常適合此品牌。

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