談起王妃的話，腦海第一時間或許會浮現出大方優雅的英國王室凱特（Kate Middleton）和個性十足的梅根（Meghan Markle）。但近日各人的目光慢慢轉往有「最美王妃」之稱的摩納哥王妃Beatrice Borromeo身上，出於意大利貴族世家的她，更曾為各大國際品牌走台，其身份和美貌更是讓人不敢漠視。

摩納哥王妃Beatrice Borromeo與摩纳哥王子Pierre Casiraghi的兒子Stefano和Francesco，近日因可愛的樣貌而獲得不少傳媒的熱愛 (路透社)

英國王室的新聞一向都是傳媒所關心的焦點，特別是優雅王妃凱特的個性穿搭一直都被受注目，可是自從意大利貴族世家的名媛Beatrice Borromeo與有「世界上最迷人王子」之稱的摩納哥王子Pierre Casiraghi結婚後，每次她出席活動其間都謀殺不少的菲林，高貴典雅的造型配上高顏值的她，讓許多人都為之驚訝！

智慧與美貌並重的 摩納哥「最美王妃」

摩納哥王妃Beatrice Borromeo 有「最美王妃」之稱(VCG)

摩纳哥王妃Beatrice Borromeo生於世襲的意大利貴族家庭，爸爸承襲伯爵爵銜外，她幾個的姐姐一個嫁給了意大利石油集團主席、一個嫁給了德國親王，整個家庭都富貴非常。

摩納哥王妃Beatrice Borromeo時時刻刻都裝備自己，從而做到最好 (VCG) 可是，Beatrice Borromeo郤選擇當一個內外兼修的「花瓶」，畢業於意大利頂級學府博科尼大學，同時獲得法律與經濟雙學位，更在創立「普立茲獎」的哥倫比亞大學新聞學院修讀新聞學，除了個性蘊藏學識造詣外，身高175cm的她知識與美貌並重，她更獲得國際品牌垂青，如Roberto Cavalli和Chanel等等，濃眉大眼、深邃五官配上獨立的時尚觸角，因而吸引上同為「衣架子」的摩納哥王子Pierre Casiraghi，婚後生下兩個兒子的她，身型並沒有因而走樣，反而更加添輕熟女的魅力，每次出場的穿搭都總能輕易吸引眾人的目光。

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摩納哥王妃Beatrice Borromeo不論在平日或是外交活動時的衣著都是別有用心，加上傳媒對王室的衣著一向都關注十足，各國的王妃也需要襯出自己獨有的風格呢！

連衣裙：營造視覺上的線條感

上身不是十分豐滿的摩纳哥王妃Beatrice Borromeo，也常穿上A字款的連衣裙來遮蓋身上的缺點 (VCG)

上身不是十分豐滿的摩納哥王妃Beatrice Borromeo，擁有模特兒般的高挑身型，也是典型的香蕉型身材，即是四肢都是比較纖細，身上沒有多餘的贅肉，摩納哥王妃深明身型上不足的地方，會以露出肩膀的連衣裙、吊帶款式或是裙擺大，且是A字款式的連衣裙來營造視覺上的女性線條感和優雅的感覺，小胸女生不妨參考。

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大衣：保留少女感

摩納哥王妃Beatrice Borromeo挑選了千島英倫綠格的大衣，十分有時尚感 (美聯社)

各個王室的成員都須出席不同的社交活動，摩納哥王妃Beatrice Borromeo在款待外國嘉賓的時間，衣著風格莊嚴得來卻帶點時尚感，普遍英國王室成員出席活動都會偏向選擇一些接受性較高的顏色，如黑色、海軍藍和墨綠色等等，而Beatrice Borromeo卻會選擇一些大地色系的毛絨大衣或是少女感重粉藍色系等，有時更會在大衣上繫上一條標誌性的皮帶，襯出獨特的個人魅力。而大衣的剪裁不只是傳統套裝款式，更會穿上時尚的長身斗篷，搭配華麗的禮帽亦無違和感，加上一雙黑皮手套，充滿氣派又型格，令人眼前一亮。