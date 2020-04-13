根本是免費Chanel飾品！BLACKPINK重用絲帶　名牌紙袋隨時炒得起

名牌手袋除了設計吸引，精緻的包裝也是讓人心愉悅的因由，每次回家都像拆禮物般，但近年環保趨勢，不少人因而願意減卻包裝，減少廢物，如果家中囤積了一堆包裝，又不想浪費該如何是好？外國有些女生近年便開始動動腦根，物盡其用，令你以為的廢物化身成時尚單品。

只要動動腦根，名牌絲帶也有很多用途。（caroline.chagnon@instagram）

名牌絲帶：髮帶、鞋帶、Choker

自從 Virginie Viard 入主 Chanel 後，蝴蝶結、絲帶都成了品牌的標誌之一，淑女又復古，不少女生便開始效法，用蝴蝶絲帶來綁低馬尾或半馬尾頭。她們不是特意去買一個新頭飾，而是利用包裝的綁帶來循環再用，只要你擁有Chane、Dior、Hermes等任何品牌的絲帶，都可以打造時尚又獨特的造型，而且非常環保，有些女生更發起了 #chanelribbon 的標籤，大家可以從這看到更多絲帶運用。

除了綁頭髮外，還有更多的名牌絲帶用途，按圖吸取更多時尚靈感＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

Chanel 每年都會推出不同的絲帶設計。（dordenwong@instagram）

不難發現，Chanel 的絲帶是最常被人運用，除了品牌是女生最愛之一，其實是因為Chanel 不時都會花心思重新設計絲帶，如每年的聖誕節都會改用節日絲帶，而且不重複，所以令女生就算是同一品牌也可以創造不同的新時尚單品，如 Chanel 2019 Ribbon，其粗帶設計可以用來打造髮夾、頭夾、胸口針，甚至帽子的飾物，猶如名牌出品。

紙袋／環保袋：新手袋

除了絲帶，紙袋便是第二多存貨。大品牌紙袋大多堅固，循環再用也不成問題，加上去年開始大搞趣味，把紙袋設計放到手袋中，如去年的Balenciaga Shopping Bag，甚至在最近 Fendi 2020 Fall/Winter 時裝騷上，也出現「紙袋形」手袋，Shopping Bag 定會成為2020年大熱趨勢。

但紙袋始終會有破損的一天，大陸有網民便把紙袋改造，成為一個可以揹出街且不突兀新手袋，更在微博上分享；工序便較為繁複一點，且要具有整皮具的知識才做到，簡單來說，便是把紙袋與DIY的手袋結合。

日韓女生近年外出時會使用 Aesop 布袋。（さいとうなり@wear）

有些品牌為符合環保的大趨勢，也不採用紙袋，改用環保袋，令顧客習慣改變，如護膚品牌 Aesop，購買她的產品都會用環保袋盛載，環保袋設計不花巧，簡單一個品牌名子，而且分不同尺寸，怎料，在日韓走簡約風的女生靈機一觸下，開始用來當手挽袋、時尚環保袋使用，更有穿搭分享。