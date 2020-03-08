帆布鞋、運動鞋穿搭示範教學　避開顯「短粗腿」3大地雷

香港很多女生的穿搭風格都是以休閒為主，雖然高跟鞋可以讓比例看上去更修長，但是容易令雙腳又痛又不舒服。因此要穿得舒適又百搭，最好的選擇還是帆布鞋和運動鞋。

女生家中肯定少不了一對帆布鞋或者運動鞋來配搭衣服。(rainie77@IG)

運動休閒風一向都是潮流界的長青風格，女生不一定要穿得甜美性感，簡約休閒的穿搭也可以很有時尚感。帆布鞋和運動鞋這兩件不老的單品雖然百搭，但是也有地雷位，只要配搭不當就很容易讓雙腿變得「又短又粗」，因此記得要小心避開以下3個穿搭陷阱。

地雷一：高筒帆布鞋 x 窄腳褲

高筒帆布鞋最避忌就是配搭九分或者全長的窄腳褲，讓雙腿比例縮短。(misaaa0529@IG)

高筒帆布鞋是必備的潮流單品，但是其實高筒帆布鞋並不是人人都能駕馭得了。因為高筒帆布鞋會把腳踝遮住，因此腿粗或者腿短的女生就盡量避免了。高筒的帆布鞋最避忌的就是配搭九分或者全長的窄腳褲，因為高筒的設計有種截斷腿長的視覺效果，這樣配搭會讓雙腿的比例立刻縮短，顯露出腿短腿粗的視覺。建議高筒帆布鞋可配搭寬版的長褲，最好可以露出腳踝位，下身的比例會顯得更修長。

高筒帆布鞋的正確配搭方法：

地雷二：運動鞋 X 長裙

運動波鞋配上長裙會縮短比例，而且顯得笨重。(wear.jp)

筆者在街上看過不少女生運動鞋配傘裙或者長裙的穿搭，這種配搭基本上是沒有什麼問題，但是有一個細節如果不留意就很容易弄巧反拙了。穿長裙一定要注意裙子的長度，最好不要長過腳踝或者把雙腿完全遮蓋，因為這樣同樣會縮短下身的比例，對嬌小的女生來說特別吃虧，顯特十分矮小。另外運動鞋方面最好不要選擇份量感很重的波鞋或老爹鞋，如果再配上傘裙就會顯得很笨重，可以用視感比較輕盈的帆布鞋或者平底鞋代替。

長裙 X 運動鞋的正確配搭方法：

地雷三：寬褲 X 運動鞋

這種版型又寬鬆又長的褲子配上波鞋完全就是災難現場，沒有模特身材也很難駕馭。(_____ok.soon@IG)

今年非常流行穿寬褲，不管是牛仔寬褲還是西裝寬褲，都是在時尚達人身上常見的單品，不過如果穿寬褲時再配上老爹鞋就會大錯特錯了。因為寬褲的褲腳位置已經非常寬大，再配上份量同樣厚重的老爹鞋就會顯得很累贅，兩者都不能凸顯到腿型線條。所以老爹鞋或者其他運動鞋最好的搭配單品，就是7分牛仔褲或者可以露出腳踝位置的直身寬褲，就可以更顯腿長。

寬褲 X 運動鞋的正確配搭方法：