戴口罩女生變靚都是騙人？台灣插畫惹共鳴：背後硬頂溶妝焗熱辛酸

【口罩日常】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情稍為放緩，但未敢放鬆。口罩穿搭造型離不開我們的生活，不過有時候想像總與實際狀況存在差別，台灣插畫家Phoebe就透過手繪形式分享穿搭技巧與生活上遇到的落差，帶來滿滿的共鳴。

Phoebe的插畫非常貼地，就連近日的口罩抗疫造型也包含在內＝＝＝＞

穿搭實用分享 源於想控制物慾？

台灣女生Phoebe從2019年11月開始在Instagram上發佈她的穿搭插畫，至今已擁有2.7萬名追蹤者追蹤。除了貼近時下熱話的抗疫造型，Phoebe所分享的都是日常的穿搭造型貼士，皆是非常實用，例如會教授女生應選擇怎樣的服裝款式幫助修飾身形。

Phoebe分享實用插畫的念頭，相信更能引起女生們認同。跟大家一樣，她表示自己是一個無時無刻都想要購買衣物的人：「我很愛買衣服，有時候畫出來就好像穿過那件衣服的感覺，希望可以藉此控制自己的慾望。

Phoebe分享穿搭技巧：

插畫家教IG「呃Like」指定動作 影「床照」技巧：長襪咖啡必備

【時裝插畫】日本女生插畫教襯衫 OL、無印造型 詳盡講解極易明

【插畫】減肥拖延症被狠狠摑一巴：比愛情更堅固的 是體重！

高腰牛仔裙能夠遮掩小肚子，配上貼身剪裁的上衣可更顯瘦。(phoebs_nolife@Instagram)

另外，Phoebe也認為女生花時間與心機去打扮其實很費力，即管高腰牛仔裙能夠遮掩小肚子，但漂亮的背後卻是十分辛苦，故把它畫出來替女生們發聲。或許這也是每個女生都會經歷過理想與事實的情況。

不過穿上高腰牛仔裙，就難以大吃大喝。(phoebs_nolife@Instagram)

漂亮的背後卻十分辛苦，你認同嗎？

+ 14 + 13 + 12

（圖片獲插畫家Phoebe授權轉載）