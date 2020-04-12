簡約又高貴的法國奢侈品牌CELINE，是各國女明星的「心頭好」。其中最火熱的西裝外套，更俘虜了人氣韓劇《愛的迫降》中的女主角孫藝珍、孔孝真、女團BLACK PINK成員LISA，還有Natalie Portman等成為其擁躉。就算沒有經濟能力購買一件貴價西裝外套，也不妨參考一下女星的CELINE西裝外套的穿搭，亦能從中偷師。我與時尚的距離，或許就差一件西裝外套！

韓國女星大愛 CELINE西裝外套成時尚寵兒

前一陣子超人氣韓劇《愛的迫降》女主角孫藝珍的穿搭，引起一股模仿風潮，劇中有不少西裝外套穿搭，品牌正是來自CELINE！包括經典格子西裝外套和黑色西裝外套，頓時掀起一股幹練中性的穿搭風潮，散發率性魅力之餘又充滿女人味。

孫藝珍在《愛的迫降》中穿搭引起模仿潮，圖中CELINE西裝外套售價約港幣2萬2千多元 。（《愛的迫降》劇照）

韓系穿搭通常會在西裝外套内搭一件恤衫，下身則會穿緊身或闊腳牛仔褲，展現率性又復古的形象。想要更女人味一些，下半身可以選擇短裙或長裙，再配上踝靴，展現個性之餘又能散發知性美。合身剪裁的西裝外套能修飾女性身材，帶來更俐落又不失線條美的視感。

Lisa經常穿CELINE品牌的衣服。（lalalalisa_m@IG）

韓國女星西裝外套穿搭示範:

同樣深得歐美女星鍾情

相比亞洲女星來説，歐美女星們的西裝外套穿搭更偏向中性一些，例如Natalie Portman曾以全黑西裝褲裝造型亮相，一身黑色裝束帥氣逼人，展現獨特的中性美。而她的穿著更透露一些「小心機」，在黑色CELINE西裝外套内，配搭了一件透視感襯衫，視覺若隱若現，展現優雅又性感的女人味。

Natalie Portman穿上全黑CELINE西裝。（gettyimages）

此外，不少女星也會選擇混搭方式，例如影后Charlize Theron就以晚禮服外搭CELINE西裝外套，效果既時髦又能拉長身材比例，集帥氣、性感及優雅大方於一身。

如此百搭好看，又可以「一件走天涯」的外套，難怪可以深得各國女星的歡心，不介意「撞衫」齊齊著。坦白說，打正名牌旗號的CELINE西裝外套價錢未算親民，不過小資女大可從女星穿搭示範中偷師，一樣可穿出令人眼前一亮的時尚味道。

CELINE走簡約復古路綫。（celine@IG）

歐美女星CELINE西裝外套穿搭示範：