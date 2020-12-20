CELINE、LOEWE等名牌手袋有種難以抵擋的魔力，但總不能將每個月薪金奉上；日本師奶Manao選擇在服裝方面省下來，以相宜價格購入Zara、GU、H&M等大眾品牌服裝，配襯名牌手袋打造質感造型。

日本媽媽Manao選擇在服裝方面省下來，以相宜價格購入Zara、GU、H&M等大眾品牌服裝，配襯名牌手袋打造質感造型。(manaodays@Instagram)

Manao為一女之母，平日的興趣都是購物與扮靚，故有時候她會帶同女兒一同逛街，購入新品後也會在Instagram與大家分享，帳號至今已累積4.4萬名追蹤者；分享方式並不是只有將單品放置地上拍照，而是拍照過後詳細列出自己購入的原因以及穿上身後的感受。

【按圖看】Manao近期的購入品＝＝＞

Manao借助與下身服裝同色的鞋履，幫忙再次拉長身形比例。(manaodays@Instagram)

下身、鞋履同色 突出手袋、視覺增高

雖然Manao身高166cm，並不算嬌小一族，但她也喜歡透過穿搭視覺增高，上下身服裝選用同色系的搭配方法，Manao已是爐火純青，於是借助鞋履與下身衣物同色，令下身的顏色減少，視覺不被干擾，變相手袋便更為突出。

Manao盡量選擇與下身服裝同色的鞋履，亦可有效延長腿部線條，尤其是尖頭款式能讓視覺增高至少5cm；同樣地，由於帶來延伸效果，故亦會產生身形變窄的視覺效果，特別適合下身肥胖的女生。

Manao喜歡於Zara、GU、H&M購入鞋履＝＝＞

Manao喜歡購入雪紡材質的半身長裙，一年四季也可穿着。(manaodays@Instagram)

雪紡材質半身長裙一年１四季也可穿着？

想要節省金錢的話，當然要依靠重覆穿搭法，Manao最推介雪紡材質的半身長裙，無論春夏秋冬，只需配合適當的單品便是襯出當季造型，絕不感到唐突。如夏季，她會以背心或T-Shirt作搭配，將上衣攝進裙內，突出腰線；天氣帶有凉風時，Manao便會外加一件背心外套或trench coat；至於冬天，她則會選擇外加一件連身長毛衣，帶出造型感。

Manao擁有多個名牌手袋款式，打造質感造型。(manaodays@Instagram)

對Celine、Loewe、Bottega Veneta手袋情有獨鍾

手袋方面，Manao擁有多個名牌款式，如Celine Luggage、Marni Shopping Bag、Fendi By The Way Bag等，但近日的最愛則是Loewe Basket Bag與Hammock Bag，前者售HK$3,650至HK$4,500，為藤織材質，杏啡色調甚為百搭，只需按照當天的服裝風格與顏色，便能增加時尚與夏日感。

至於Hammock Bag，具有3個尺寸，多款顏色與材質，價格為HK$14,800至HK$23,550，特別之處在於能夠改變手袋形狀，放大使用，令容量增大；另外，也設有側揹、斜揹、手挽的方式使用，Manao購入了容易配襯的啡色，即使搭配全黑造型也相當突出。

日本女生愛在Instagram分享穿搭照和戰利品，同時Uniqlo與GU官方網站分別設有投稿的功能，記者整理出3款Uniqlo、GU返工鞋款，立即看看評價＝＝＞（延伸閱讀）

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