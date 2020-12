CELINE、LOEWE等名牌手袋有種難以抵擋的魔力,但總不能將每個月薪金奉上;日本師奶Manao選擇在服裝方面省下來,以相宜價格購入Zara、GU、H&M等大眾品牌服裝,配襯名牌手袋打造質感造型。

日本媽媽Manao選擇在服裝方面省下來,以相宜價格購入Zara、GU、H&M等大眾品牌服裝,配襯名牌手袋打造質感造型。(manaodays@Instagram)

Manao為一女之母,平日的興趣都是購物與扮靚,故有時候她會帶同女兒一同逛街,購入新品後也會在Instagram與大家分享,帳號至今已累積4.4萬名追蹤者;分享方式並不是只有將單品放置地上拍照,而是拍照過後詳細列出自己購入的原因以及穿上身後的感受。

Manao借助與下身服裝同色的鞋履,幫忙再次拉長身形比例。(manaodays@Instagram)

下身、鞋履同色 突出手袋、視覺增高

雖然Manao身高166cm,並不算嬌小一族,但她也喜歡透過穿搭視覺增高,上下身服裝選用同色系的搭配方法,Manao已是爐火純青,於是借助鞋履與下身衣物同色,令下身的顏色減少,視覺不被干擾,變相手袋便更為突出。

Manao盡量選擇與下身服裝同色的鞋履,亦可有效延長腿部線條,尤其是尖頭款式能讓視覺增高至少5cm;同樣地,由於帶來延伸效果,故亦會產生身形變窄的視覺效果,特別適合下身肥胖的女生。

Manao喜歡購入雪紡材質的半身長裙,一年四季也可穿着。(manaodays@Instagram)

雪紡材質半身長裙一年1四季也可穿着?

想要節省金錢的話,當然要依靠重覆穿搭法,Manao最推介雪紡材質的半身長裙,無論春夏秋冬,只需配合適當的單品便是襯出當季造型,絕不感到唐突。如夏季,她會以背心或T-Shirt作搭配,將上衣攝進裙內,突出腰線;天氣帶有凉風時,Manao便會外加一件背心外套或trench coat;至於冬天,她則會選擇外加一件連身長毛衣,帶出造型感。

Manao擁有多個名牌手袋款式,打造質感造型。(manaodays@Instagram)

對Celine、Loewe、Bottega Veneta手袋情有獨鍾

手袋方面,Manao擁有多個名牌款式,如Celine Luggage、Marni Shopping Bag、Fendi By The Way Bag等,但近日的最愛則是Loewe Basket Bag與Hammock Bag,前者售HK$3,650至HK$4,500,為藤織材質,杏啡色調甚為百搭,只需按照當天的服裝風格與顏色,便能增加時尚與夏日感。

至於Hammock Bag,具有3個尺寸,多款顏色與材質,價格為HK$14,800至HK$23,550,特別之處在於能夠改變手袋形狀,放大使用,令容量增大;另外,也設有側揹、斜揹、手挽的方式使用,Manao購入了容易配襯的啡色,即使搭配全黑造型也相當突出。

