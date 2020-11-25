【Charles & Keith Black Friday 「黑五瘋購物」減價手袋】剛剛過了一個「雙11」購物節，即將又要迎接11月27日的黑色星期五(Black Friday)，之後更有聖誕減價優惠，想要守住荷包真是難上加難，當然要選擇性價比最高的產品才出手。

Charles&Keith是小資女最愛的平民手袋品牌，價格親民而且款式簡約獨特又容易駕馭。（charleskeithofficial@IG）

這次就為大家推介小資女最愛的平民手袋品牌--Charles&Keith的「黑五瘋購物」減價袋款，不但價格親民容易入手，而且款式簡約獨特又容易駕馭，出名性價比高，在外國也深受各大時尚達人的喜愛，想要幫手袋換季又不想高消費，就一定不能錯過Charles&Keith這個小資女大愛的品牌的「黑五瘋購物」(Black Friday )減價優惠了！

斜揹/單肩款

Charles&Keith的斜背袋和單肩袋款式精緻，每個細節都做得很貼心，而且這次推薦的減價款式中有大量的大熱復古顔色，特別是增加了糖果拼色的色調，而且顔色又不會很難駕馭，配合冬天的色調就恰到好處，還可以為深色的冬季服裝帶來亮點。另外這次介紹的斜背袋和單肩袋款式容量非常足夠，平常出門要帶的手機、錢包、紙巾甚至現在不能離身的消毒搓手液都能夠輕鬆裝下，而且卓卓有餘。

Charles&Keith的斜背袋和單肩袋款式精緻，每個細節都做得很貼心，減價款式中有大量的復古色系。（Charles&Keith）

▼▼▼【Charles&Keith 「Black Friday 精選斜揹/單肩減價袋款」】▼▼▼

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托特包款(Tote Bag)

平常外出要帶很多物品的女生，最適合的就是托特包Tote Bag系列。特別是OL一族，需要有足夠的手袋容量放下公司文件、電腦、筆記本等物品，手袋既要實用，款式又要百搭易襯。喜歡用大袋的女生們，以下這5款托特包就一定不能錯過。特別是大地色系手袋，用來配襯秋冬服裝就最適合不過！

Charles&Keith托特包款(Tote Bag)好裝又易襯，Black Friday鎖定入手！（Charles&Keith）

▼▼▼【Charles&Keith 「Black Friday 精選減價托特包」】▼▼▼

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手提包

走優雅、淑女和知性風的女生，一個精緻的手提包一定不能少。Charles&Keith的手提包款式一直深受歡迎，特別是水桶袋系列，設計簡約卻充滿時尚感，而且很好配搭衣服，難怪讓一眾女生愛不釋手。

Charles&Keith的手提包款式一直深受歡迎，特別是水桶袋系列，設計簡約卻充滿時尚感。（charleskeithofficial@IG）

▼▼▼【Charles&Keith「 Black Friday 精選減價手提包」】▼▼▼

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