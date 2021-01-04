Uniqlo出品的外套一直都是性價比之選，既在寒風凜冽的冬季裡保暖禦寒，同時也輕易展現出不同風格造型。許多女生害怕厚重的外套讓人看起來尤其臃腫，但事實上只要選對風格及掌握穿搭技巧，絕對能顯瘦又時髦。立即學會不沉悶的冬季外套穿搭要訣，讓你時尚過冬！

去年Uniqlo一推出就大受歡迎的Fleece搖粒絨外套，在今年冬天依然是火紅到不得了！（Uniqlo）

Uniqlo必買冬季人氣最強外套

近幾年來搖粒絨外套越來越流行，皆因它極其保暖，同時充滿時尚風格，成為不少女生們衣櫥內的必備單品。搖粒絨外套橫掃秋冬市場，平民品牌Uniqlo也推出了多款時尚搖粒絨外套，顏色眾多，款式百變，長款、短款、圓領、無領，各種款式設計應有盡有，任君選擇！

近年搖粒絨外套在日韓盛行，成為女生必入手的冬季衣物！（Uniqlo）

去年Uniqlo一推出就大受歡迎的Fleece搖粒絨外套，在今年冬天依然是火紅到不得了，在日本時尚達人的IG上出鏡率極高，深受日本女生歡迎，基乎是人手一件！Fleece 搖粒絨單品在過往總是帶給人居家服的印象，但這次 UNIQLO在顏色及款式上「進化」 ，將它變成了居家或外出皆可穿的時裝。

毛絨絨的材質觸感柔軟、溫暖又舒適，穿上身後就像小熊毛公仔一樣，立即可愛度倍增！特別要點名厚Fleece無領設計的搖粒絨外套，只要$149就可入手。無領設計的搖粒絨外套內搭高領針織保暖度十足，或是隨意內襯T-Shirt一樣休閒好看，輕鬆就可配襯出層次感，十分百搭易襯，是今個冬天務必入手的外套！

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冬季外套日系顯瘦穿搭技巧

冬季外套總是又寬又大，該如何穿才能顯瘦呢？（Uniqlo）

相信許多女生都對寬大的冬季大衣，或是厚外套望而卻步，特別是小個子的女生，更怕一穿上大衣，即變成了小矮人。但事實上只要拿捏好比例，掌握3大顯瘦穿搭重點，就能穿得漂亮又有氣質。即使是厚重的外套也是保暖時尚兩不誤！快來參考以下達人級的冬季外套黃金穿搭技巧吧！

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