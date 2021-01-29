撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-29 19:00

37歲「童顏女神」陳妍希（Michelle）因參加《乘風破浪的姐姐2》再迎事業高峰，積極備戰的她在節目中展現瘦身成果，曾經的「包包面」瘦成「V型面」，褪去稚嫩與可愛，陳妍希以成熟性感姿態回歸，顏值重回昔日巔峰狀態！

37歲陳妍希多年來美貌不變，被封為「童顏女神」。（陳妍希michelle@微博）

陳妍希褪去稚嫩青澀感 新造型性感嫵媚逆襲成功

37歲陳妍希凍齡美貌人人稱羨，但卻經常被攻擊包包面及微胖身材。因代表作《那些年，我們一起追的女孩》而紅遍亞洲的陳妍希，多年來一直保持清新可人的形象，卻一直難以洗脫「學生感」。這次陳妍希挑戰自我參加內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，不僅表演跳唱，風格上也發生變，以性感嫵媚的造型亮相，蛻變成甜美又自信的熟女。

陳妍希（Michelle）今年已經37歲，仍然擁有無敵童顏。（陳妍希michelle@微博）

▼▼▼【37歲陳妍希全新大膽性感形象，美到顏值巔峰？！】▼▼▼

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「微胖小龍女」陳妍希穿搭一直備受爭議？

陳妍希多年來一直受「包包面」困擾，演繹多個角色都難以脫離青澀稚嫩感，其中批評及爭議聲最多的要屬她在2014年版《神雕俠侶》飾演「小龍女」一角，許多觀眾因陳妍希的嬰兒肥臉龐而出戲，更被外界批評角色扮相不夠仙氣，被嘲「小龍女」變「小龍包」。加上過去陳妍希身材有些臃腫，四肢粗壯，出席公開活動時經常發生「時裝車禍」，「微胖界女神」陳妍希一直難以逃離穿搭災難的陰影。

陳妍希因微胖的身形，被嘲「小龍女」變「小龍包」。（yanxi531＠IG)

▼▼▼【陳妍希過去一直是「時裝車禍」代表？】▼▼▼

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陳妍希大翻身變「高瘦美」 擺脫昔日「時裝車禍」

近年來陳妍希一直積極健身減肥，塑造更優美的身材曲線，長年累月下來她的身形看上去不再魁梧，變得纖細又修長，穿搭造型上也有很大進步，顯瘦又顯高的穿搭技巧讓陳妍希看上更光彩照人！

陳妍希於2016年誕下一子，之後更加努力減肥保持身材！（陳妍希michelle@微博）

▼▼▼【「微胖女生」必學，陳妍希4個「顯瘦」穿搭技巧！】▼▼▼

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