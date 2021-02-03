2021牛年十二生肖開運色｜雞狗豬鼠｜雲文子教雞用紅色手袋增桃花

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜增運顏色｜手袋手推介】雲文子以奇門遁甲為大家預測十二生肖於牛年的運勢，同時分享每個生肖的增運顏色，是次與大家講述肖雞、狗、豬、鼠的增運顏色。

雲文子分享肖雞、狗、豬、鼠的增運顏色，大可選擇開運顏色的手袋，以討個好意頭。（《雖然是精神病但沒關係》截圖）

新一年必定想有一個好開始，換上新裝、新鞋討個好意頭外，購入新手袋亦可。選擇款式時，除了考慮百搭度，大可選擇開運顏色，編輯推介的手袋款式，或可納入你的考慮範圍之一？

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▼▼▼同場加映｜雲文子為大家批算肖雞、狗、豬、鼠者於牛年桃花運，肖雞、狗、豬、鼠者能遇上正桃花嗎？▼▼▼

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