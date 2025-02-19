Hobo Bag流浪包推薦｜6大可為造型增添率性感：CHANEL、Goyard

Hobo Bag｜在眾多袋型中，Hobo Bag可說是近年最受歡迎，它的外型如中文譯名-流浪包般，擁有著不羈的廓形，隨手揹在身上即有隨性慵懶的感覺。而且Hobo Bag的容量是相當實用，不論是上班、日常外出還是旅行時使用都很適合，以下就為大家推薦數款時尚精緻的Hobo Bag。



Hobo Bag流浪包推薦1. CHANEL 大號HOBO手袋 HK$54,300

CHANEL 於2025 春夏預告系列中率先公開了一款大號HOBO手袋，設計斯文大方，線條亦都相當簡約俐落，是一款很適合上班族使用的手袋。這款HOBO手袋是採用黑色亮面小羊皮，配上菱格紋、金色金屬的雙C標誌手袋扣以及相色系的皮穿鏈，讓人愛不釋手！

Hobo Bag流浪包推薦1. CHANEL 大號HOBO手袋 HK$54,300（圖片來源：CHANEL官網）

Hobo Bag流浪包推薦2. Goyard Bohème Hobo Bag

Goyard 的Bohème Hobo 手袋採用拉鍊封口，體現了品牌的輕盈、靈活和安全的特性。而且其手柄設計較寬，用作單肩包會是非常舒適，此外手袋還配有品牌標誌性的可拆卸小袋，可用按扣閉合，設計非常貼心。

Hobo Bag流浪包推薦2. Goyard Bohème Hobo Bag （圖片來源：Goyard官網）

Hobo Bag流浪包推薦3. LOEWE Mini Hammock hobo in classic calfskin HK$15,900

LOEWE 的Hammock Hobo 手袋，是延伸自品牌經典Hammock手袋，設計仍是以仿梯形，但結構更為簡單。此設計使得手袋外型更簡約，但揹法卻很多變，使用較短的可拆式皮革肩帶時，可以是腋下包或手挽手袋。而當使用可調節的長肩帶時，則可透過肩帶長度，變換成肩揹、斜揹或手提，多變的揹法，更方便大家因應不同場合或服裝來調整使用。

Hobo Bag流浪包推薦3. LOEWE Mini Hammock hobo in classic calfskin HK$15,900（圖片來源：LOEWE官網）

Hobo Bag流浪包推薦4. Bottega Veneta Hop Bag

Bottega Veneta的Hop Bag，設計靈感來自在2002年亮相的Hobo手袋，所以名字也是十分相近。這款以三角形的外型呈現，再配上Bottega Veneta標誌性的Intrecciato編織工藝，是簡約的廓型及經典元素的融合，獨特又時尚！手袋共推出Small及Large兩種尺寸，大小分別是20.5x41x7.5cm 及 24x54x13cm，前者雖是Small尺寸，但容量也是不容小覷，而Large更是超大容量，是非常實用的尺寸。

Hobo Bag流浪包推薦4. Bottega Veneta Hop Bag（圖片來源：Bottega Veneta官網）

Hobo Bag流浪包推薦5. Louis Vuitton Loop Hobo Bag HK$22,700

Louis Vuitton的Loop Hobo Bag，採用了品牌標誌性的Monogram帆布及其工藝，配上可拆卸鏈條及一條皮革肩帶，輕鬆變換不同風格的造型。而手袋的實用性亦是相當高，有著寬敞的收納空間，以及一個可分開使用的拉鍊袋，可擺放常用卡片或小量化妝品，設計很實用。

Hobo Bag流浪包推薦5. Louis Vuitton Loop Hobo Bag HK$22,700（圖片來源：Louis Vuitton官網）

Hobo Bag流浪包推薦6. Chloe SMALL BRACELET HOBO BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 19,900

Chloe的這款小號 Bracelet HOBO手袋，靈感源自 Maison's Archives，採用閃亮粒紋小牛皮製作而成，手鐲手柄和末端堆疊的雙色環提升了柔軟的圓形造型，並在柔軟皮革與金屬光澤的碰撞之下形成鮮明對比。手袋目前共推出了4色供選擇，分別是黑色、深卡其色、木玫瑰色以及黏土棕色，都是簡單易搭配的顏色。