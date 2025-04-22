跟著GD、LISA換上花卉時尚單品 9大推薦：LV、Marimekko、Swatch

【花卉時尚單品｜夏季穿搭】在陽光明媚的夏季，在穿搭和妝容上，總會不其然地在換上色彩鮮明的顏色，營造出充滿活力的造型。其中「花卉」是很重要元素，不僅代表著春回大地之意，更是女生們無法抗拒的存在，亦是不少設計師的靈感來源。今個春夏也有不少以「花卉」為主題的時尚單品，由高級定制、日常服裝到首飾，都讓人讚嘆不已。



花卉時尚單品1. Gentle Monster為G-Dragon訂製太陽眼鏡

G-Dragon對小雛菊的喜歡是人所共知，在他的服裝、首飾、配件甚至是應授棒中都可見，早前（22/4）Gentle Monster率先公開了與G-Dragon最新的合作，分別有「Übermensch」與「Eye Cloud」兩款金框太陽眼鏡，在鏡腿部分以草書方式呈現G-Dragon的最新專輯名稱「Übermensch」，華麗又精緻。另一款Eye Cloud鑲鑽雲朵框太陽眼鏡，鏡腿則可任意放上喜歡的小扣飾，款式多達168款。

而最讓人驚喜的是Gentle Monster以「GD的手」為概念，特別設計了眼鏡盒，以立體細緻的金色手模型呈現，上面更飾有GD標誌性的小雛菊、嘴唇圖案和他私下常佩戴的綠松石戒指，更還原了黑色美甲，處處充滿的小細節！

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花卉時尚單品2. Marimekko x Blue Bottle Coffee

提到「花卉」總讓人聯想到Marimekko，近日聯成Blue Bottle Coffee，以經典Unikko圖案為主題，推出了多款限量商品，包括優雅的隨行杯、咖啡杯、濃縮咖啡杯與托盤、咖啡匙、布袋和圍裙（亞洲限定），採用Marimekko的標誌性Unikko印花，配以專為此次聯乘設計的限量版北歐綠與Blue Bottle標誌性藍色，顏色清新！

花卉時尚單品3. 45R 印度棉麻花卉系列

45R春裝系列打造了一系列充滿歡樂氣息的印度亞麻布花卉工藝珍品，以格紋、拼布、馬德拉斯格紋等元素，呈現亞麻質感多樣風貌。其中印度棉麻花卉系列則結合印度亞麻與印度純棉製成雙織布料，領口位置的彩珠均是全手工縫製，整個工藝過程均在擁有精湛手工藝的印度完成，完美展現花卉的精緻與動人的魅力。

花卉時尚單品4. Les Néréides Last Harvest系列

Les Néréides的Last Harvest系列，一直深受女生們喜愛，其單品以鮮豔奪目的花朵和果實為元素，很適合夏日配戴。Les Néréides將清新脫俗的白色蘋果花、活力四射的紅蘋果以及色彩斑斕的知更鳥，配襯精緻高雅的紅色瑪瑙珠和紅色刻面寶石，將這些大自然元素，巧妙融入耳環、手鏈、手鈪、頸鏈及戒指設計當中，創造出細緻、簡約又不失優雅的輕珠寶。

花卉時尚單品5. Swatch 推出全新 BLOSSOM TIME系列手錶

Swatch 3月推出全新BLOSSOM TIME系列手錶﹐四款均靈感源自花卉的創新設計。手錶以不鋼材質錶殼為核心，搭配直徑33毫米的小巧錶盤，專為喜愛精緻錶款的佩戴者設計。每款手錶皆向一種受喜愛的花卉致敬，分別是木蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花。這些花卉的迷人色彩展現在太陽紋錶盤上，以雕刻設計展現出其獨一無二的美感。

花卉時尚單品6. Louis Vuitton與村上隆推出復刻聯名系列

Louis Vuitton與日本藝術大師村上隆推出復刻聯名系列，包括了多款矚目迷人的時尚單品。品牌以村上隆夢幻櫻花圖案點綴經典設計，致意日本櫻花季萬象更新的美好景象，於多款經典手袋上展現其精美的設計。

其中手袋吊飾更是象徵萬物重象更生，充滿歡樂氣息，完美展現村上隆一眼可辨的活潑個性。選用鋪棉皮革打造，玩味十足，並搭配分別以經典Monogram圖案和天然牛皮點綴的搭帶，加上金色LV Initials金屬件，體現品牌格調。

Louis Vuitton寵兒LISA 率先用上（IG@lalalalisa_m）

花卉時尚單品6. Louis Vuitton與村上隆推出復刻聯名系列（Louis Vuitton）

花卉時尚單品7. Bottega Veneta 皮革製的太陽花和紫羅蘭

不少女士愛收花，但鮮花易凋謝，永生花成為大熱送花選擇。Bottega Veneta在2025 年春夏系列中，就展現了皮革與花束更多的可能性，以「太陽花束」和「紫羅蘭花束」為主角。這兩款花卉都是由品牌皮革工匠手工編織而成，連包裹花束的棕色花紙，其實也是以經過特殊處理的雙層小牛皮製成，讓人很想擁有一束。

花卉時尚單品8. Simone Rocha 花束手袋

Simone Rocha的2025春夏系列，帶來了一系列夢幻又浪漫的單品，其中最引人注目的定必是花束手袋。這款花束手袋以半透明網狀材質配柔軟的側邊皮革手把，並放入了康乃馨作裝飾，這些花卉立體精緻，是一大時尚單品！

花卉時尚單品9. 福助fukuske 透膚花卉圖案中筒襪

擁有143年歷史襪子及內衣的日本品牌福助fukuske，首度在香港舉辦首個期間限定店（25/4-27/4），更邀請潮流教父藤原浩品牌「fragment design 」設計香港限定潮襪，以及有著不容錯過的「FUKUSKE」系列和「.fukuske by FUKUMATSU」系列。當中就有著時下流行的透膚花卉圖案中筒襪，色彩鮮艷，不論是搭配運動鞋，還是芭蕾風薄底鞋，都能營造出甜美的輕盈感。