中價雨傘推薦2025｜雨季保持時尚感！$300起Marc Jacobs等熱門款

中價雨傘推薦2025｜臨近夏天踏入雨季，手袋內需要長備雨傘，即便突然下雨，也不會被淋濕。除了夠實用，由於打開雨傘時會遮蓋整個人的大部分範圍，因此不少人挑選時，都會考量圖案和設計，以引人注目。以下盤點時尚熱門的中價雨傘推薦，不知大家喜歡哪款呢？



中價雨傘推薦2025｜款式1. Kate Spade New York Clear/ Black Love Is In The Air Umbrella US$38（約HK$298）

相較摺疊雨傘，直身雨傘較能抵禦大風，加上下垂的支架設計，更能遮蓋身體，避免雨水飛濺。這款雨傘以透明為主，並簡約地在上面加上手寫字體文字，感覺充滿知性和浪漫的氛圍。

中價雨傘推薦2025｜Kate Spade New York Clear/ Black Love Is In The Air Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2025｜款式2. Marc Jacobs The Monogram Umbrella HK$770

以黑白色調混搭，綴以品牌monogram印刷圖案，展現出層次感覺，締造時尚型格的魅力。雨傘以直身設計，設有按鈕自動打開，而鉤形手柄方便手提和擺放，使用時更為舒適。

中價雨傘推薦2025｜Marc Jacobs The Monogram Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2025｜款式3. Michael Kors Outlet Logo Umbrella US$128（約HK$1,004）

時尚俐落的款式設計，採用舒適的灰色和啡色，上面印有整齊排列的MK標誌，而邊沿位置則以較粗的啡色和白色線條，來提升層次感覺，加上清晰的品牌名字，展現出具明亮風格的活力氛圍。

中價雨傘推薦2025｜Michael Kors Outlet Logo Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2025｜款式4. Marimekko Logo Mini Manual Marilogo Umbrella HK$595

以黑色為底色、配搭較圓和闊身的白色文字圖案，締造出可愛和俏皮感覺。雨傘以聚脂纖維製作，體形較為輕巧，能夠伸縮摺疊，並擺放入手袋，非常方便。

中價雨傘推薦2025｜Marimekko Logo Mini Manual Marilogo Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2025｜款式5. Cath Kidston Miffy Umbrella HK$390

以密集式的可愛動物圖案為主題，今次則聯乘Miffy打造出童趣感覺，透過萬花筒般的圖像，加入主角Miffy和多款花卉植物，展現出繽紛和精緻的感覺，而手柄位置亦加上橙色提把，以提升活力氛圍。