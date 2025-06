中價雨傘推薦2025｜雨季保持時尚感！$300起Marc Jacobs等熱門款

中價雨傘推薦2025|臨近夏天踏入雨季,手袋內需要長備雨傘,即便突然下雨,也不會被淋濕。除了夠實用,由於打開雨傘時會遮蓋整個人的大部分範圍,因此不少人挑選時,都會考量圖案和設計,以引人注目。以下盤點時尚熱門的中價雨傘推薦,不知大家喜歡哪款呢?



相較摺疊雨傘,直身雨傘較能抵禦大風,加上下垂的支架設計,更能遮蓋身體,避免雨水飛濺。這款雨傘以透明為主,並簡約地在上面加上手寫字體文字,感覺充滿知性和浪漫的氛圍。

中價雨傘推薦2025|Kate Spade New York Clear/ Black Love Is In The Air Umbrella (品牌官網)