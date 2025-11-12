手袋亦走可愛風？獨特造型手袋推薦：MCM火箭、 CHANEL鳥籠

手袋推薦2025｜近年可愛風潮停不了，手機與手袋吊飾可以說是人手一款的存在，CRY BABY、JELLYCAT、CHIIKAWA等可愛卡通IP的人氣亦伴隨水漲船高。想為造型增添獨特感，除了入手能夠代表自己的吊飾，不妨選擇一款獨特造型的手袋！



手袋推薦2025｜Peanuts x Anya Hindmarch Peanuts Snoopy Essentials Cross-body

史努比粉絲們切勿錯過！適逢秋冬，史努比與好友們跳入 Anya Hindmarch 膠囊Beagle Scouts系列中，從手袋到時尚配件都有，他們更會從十月起更於香港連卡佛現身。這款可回收尼龍製成的Essentials 斜挎包，有著童軍史努比圖案點綴，加上多功能口袋以及卡槽設計，柔軟與時尚兼備。

手袋推薦2025｜MCM Aren Rocket Crossbody in Visetos Visetos系列 Aren 火箭斜背包 HK$4,700

這款來自MCM 2026年假日廣告中的火箭斜背包，全銀色的手袋外形呼應假日主題，邀請大家一同前往超乎想像的奇幻國度，探索璀璨之旅篇章。

手袋推薦2025｜MCM Aren Rocket Crossbody in Visetos Visetos系列 Aren 火箭斜背包 HK$4,700（品牌提供）

手袋推薦2025｜ CHANEL 鳥籠盒型晚宴包

每季CHANEL都會推出秀場特別款手袋，來到2025年春夏系列，系列以柔和配色重塑經典，從中增添清新及九十年代的優雅氣息。這款鳥籠盒型晚宴包，設有黑、金及銀三種選擇，方形鳥籠外盒配以水鑽與小鳥的設計，雖然並沒有2021年那款如此驚艷，卻增添實用性。

手袋推薦2025｜ CHANEL 鳥籠盒型晚宴包（CHANEL官網）

手袋推薦2025｜ Bottega Veneta Supermercato Tote HK$27,500

不論任何年齡、任何造型，環保袋都是日常必需好物！Bottega Veneta今次打造的Supermercato Tote，酷似環保袋的柔軟皮革外形，袋面更飾有「白兔糖」般的與人魚圖案，玩味十足。

手袋推薦2025｜ Chloé Chain Horse shoulder bag in shearling HK$37,500

想入手一款獨特的腋下包？Chloé這款腋下包以金色馬銜為扣鏈，另外再配上軟荏荏的羊毛皮，令人驚喜的是飾有該系列標誌性的金色駿馬圖案，將馬術文化完美融入手代設計之中。

手袋推薦2025｜ MIU MIU皮革籃子 HK$25,700

編織手袋可以說是夏日必備單品，MIU MIU將經典的Arcadie Bag結合鏤空元素，精緻的編織圖案定義了柔軟皮革籃子的外形結構，打揮兼顧夏日休閑與優雅精緻感覺。

手袋推薦2025｜PRADA Padded Re-Nylon mini-bag with bow HK$18,500

偏好少女感的話，PRADA這款以再生尼龍 (Re-Nylon) 為材質，鬆軟的面料配以超大蝴蝶結，微妙的對比展現出浪漫而不俗套的設計。

手袋推薦2025｜ LOEWE Ola中型酒椰纖維拼小牛皮包款 HK$17,660

LOEWE今個夏季推出多款夏日手袋，其中這款外形略似翻蓋的Ola中型酒椰纖維拼小牛皮包款，包款線條流暢，配有可拆式管狀小牛皮肩帶與甜甜圈鍊帶，輕巧又百搭。

手袋推薦2025｜ LONGCHAMP Épure 吐司包 XS HK$3,600

LONGCHAMP今個秋冬系列以「從巴黎到倫敦」（From Paris to London）展開年度主題，從中探索法式與英倫工藝。今次更邀請到藝術家Constantin Riant，將最具代表性的藍白配色、陶藝元素以及巴黎各式工藝小店等注入系列單品中。

這款充滿玩味的吐司包，其實源自Épure 手袋，深啡色的粒面俄羅斯牛皮皮革，加上如現烤麵包的廓形，以此致敬並頌揚烘焙藝術。