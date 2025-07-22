名牌棒球帽推薦｜防曬顯小臉單品！$3400起Dior、CELINE等時尚款

名牌棒球帽推薦2025｜陽光普照，當然要做足夠防曬，棒球帽便是個最佳的物理防曬，而且不需太多打扮，便能塑造時尚氛圍。不少明星也會以棒球帽，來完整他們的造型襯搭，以下盤點熱門的名牌棒球帽款式，不知大家喜歡哪一款呢？



名牌棒球帽推薦2025｜款式1. Hermès Davis Yacht Cap #Sable HK$3,900

以帶有毛巾質感的布料製作，展現出舒適療癒的魅力，加上和暖自然的啡色調，以及充滿活力的船錨和泳圈圖案。棒球帽舌偏大，可以修飾面形，而且後面設有橡筋帶，可以固定帽子位置。

名牌棒球帽推薦2025｜Hermès Davis Yacht Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2025｜款式2. Louis Vuitton LV LEAGUE Cap HK$3,400

展現出藍白間紋的海洋色彩，並透過剪裁將線條交接，締造出整齊但不同的活力感，正中間更縫有經典標誌，展現出優雅閒適的感覺。棒球球版型偏大，後面設有金屬扣調較長度，非常方便。

名牌棒球帽推薦2025｜Louis Vuitton LV LEAGUE Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2025｜款式3. Dior D-Player鴨舌帽 #米色 HK$5,500

簡潔而富厚實質感的設計，採用米色棉製成，旁邊飾有亮麗的金屬幸運星和CD標誌，而在帽舌的邊沿位置，縫有一條駝色羊皮帶，看來充滿細緻感覺。棒球帽背面配有同色可調較搭帶，以提升一致和諧的魅力。

名牌棒球帽推薦2025｜Dior D-Player鴨舌帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2025｜款式4. Balenciaga Cap in Black/White HK$3,500

超級經典熱門的款式，不少明星都曾佩戴，以黑色牛仔綿布製作，中間繡有品牌的標誌，而背面則以魔術貼調較寬度。棒球帽質感較為柔軟，同時保留廓形，加上帽舌較寬，有效顯出小瞼效果。

名牌棒球帽推薦2025｜Balenciaga Cap in Black/White (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2025｜款式5. Miu Miu 牛仔棒球帽 HK$5,600

帶有街頭和運動風格的設計，運用深啡色締造舒適自然感覺，加上品牌標誌，展現出年輕活力。帽子後方則採用藍紫色束帶設計，感覺更具街頭玩味，盡顯個性品味。

名牌棒球帽推薦2025｜Miu Miu 牛仔棒球帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2025｜款式6. CELINE Triomphe棒球帽 #靛藍色 HK$4,950

深受不少女生喜歡的CELINE，棒球帽型也相當受歡迎，有顯小臉的效果。這款採用牛仔布製作，搭以迷你Triomphe刺繡，締造靜奢的魅力。