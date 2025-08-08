波希米亞風大熱！張員瑛 SANA都穿　4重點打造自由隨性｜時尚解碼

【波希米亞風｜時尚解碼】自由隨性的「波希米亞風」，近年重臨時尚的懷抱。今季潮流傾向舒適自在，解開拘謹束縛，釋放內在的自己，而能夠塑造多種個性的「波希米亞風」，便切合這個主題，在今個秋冬系列的大秀裡，品牌Chloé、Dior和Valentino等都注入波希米亞的元素，並重新加以演繹，展現出嶄新的自由魅力。以下拆解今季「波希米亞風」的時尚密碼，到底可以如何襯搭？



時尚趨勢日新月異，衍生出不同的術語，如早年流行色彩的多巴胺，其後回到舒適的美德拉、靜奢和老錢風等，亦有優雅的芭蕾舞風和Blokette，風格多樣令人快要分不清！《01女生》逐一拆解這些流行的時尚術語！

甚麼是「波希米亞風」？

波希米亞風（Bohemian Style或Boho Chic）源自六、七十年代。原本波希米亞是個位於捷克共和國中西部的地方，在十九世紀時期，法國人將波希米亞與吉卜賽人聯想到一起，繼而延伸至帶有追求自由、無拘束的生活方式，最後發展成一種時尚風格。

波希米亞風格糅合多國民族風格，結合當時流行的嬉皮士風（Hippie），並融入大自然元素，締造出自由、舒適和浪漫的氛圍。

波希米亞風（Bohemian Style或Boho Chic）源自六、七十年代。(IG@m.by__sana)

自由隨性的「波希米亞風」，近年重臨時尚的懷抱。(IG@39saku_chan)

「波希米亞風」女星代表

IVE成員張員瑛

個性甜美活潑的張員瑛，在打歌造型上，亦曾注入波希米亞風格。運用民族圖案刺繡、閃石流蘇和大耳環，展現出浪漫迷人的魅力。配搭時下流行的貼身剪裁，以及乖巧的領呔和頭飾，締造如民族公主般的高雅氣場。

個性甜美活潑的張員瑛，在打歌造型上，亦曾注入波希米亞風格。(IG@for_everyoung10)

TWICE成員MOMO

女團TWICE成員MOMO則喜歡充滿知性的荷葉邊恤衫，再搭針織冷帽，展現出自然舒適的感覺。同時她亦常用疊戴吊墜頸鏈的方式，來提升造型的層次。

女團TWICE成員MOMO則喜歡充滿知性的波希米亞風格。(IG@momo)

TWICE成員SANA

另一TWICE成員SANA亦適合波希米亞風穿搭，以加大款的針織上衣，配搭放在低腰位置的粗腰帶及長靴，加上大波浪曲髮，帶隨性魅力之餘，亦提升其知性特質，散發出親切的大姐姐感覺。

SANA超適合波希米亞風穿搭。(IG@m.by__sana)

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點1. 民族圖案刺繡

波希米亞風一般帶有多種民族特色，而傳統圖騰便是很好的辨識。現時這些圖案更會轉成鏤空設計，感覺更顯低調，同時展現出細緻和典雅的魅力。

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點：民族圖案刺繡 (IG@39saku_chan)

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點2. 多重層次穿搭

由於追求舒適自然，波希米亞風服飾較為日常簡約，同時更易互相襯搭，締造出多個造型與風格。最常用的穿法，都是在輕透的恤衫上，穿上麂皮背心外套，配搭闊褲或喇叭褲，讓不顯眼的輪廓展現出一點腰至腿部的線條。

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點：多重層次穿搭 (Dior)

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點3. 飄逸元素設計

帶有自由隨性和流浪感覺的波希米亞風，採用衣料一般都是寬鬆柔軟，同時帶有自然慵懶的垂墜感，如荷葉邊、流蘇、織紋、籐編和綁帶涼鞋等，都是個不錯的選擇，會隨風於空中飄逸，締造一種獨特和吸引的氣質。

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點：飄逸元素設計 (Chloé)

「波希米亞風」2025秋冬穿搭重點4. 中性單品

若然喜歡型格不羈的感覺，可以配搭中性單品，如馬甲背心、頭巾、民族帽和中筒麂皮靴等，或者穿戴較粗身的飾品，來加強整體線條，同時不失女性魅力。