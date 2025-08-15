薰衣草紫色珠寶推薦2025｜精選Cartier、VCA款式　象徵浪漫與和平

薰衣草紫色珠寶推薦2025｜薰衣草紫色珠寶矛人淡雅舒適的感覺，用以夏日造型上，更帶有浪漫與和平的意思，是個不錯的選擇。相較常見的紅、藍、黃色，薰衣草紫色珠寶較為特別，以下精選各款精緻的薰衣草紫色珠寶推薦，不知大家喜歡哪一款？



薰衣草紫色珠寶推薦2025｜款式1. Cartier Libre Tuttitutti Ring HK$261,000

充滿立體和可愛活力的設計，以精緻的南瓜為主軸，搭以黃金指環和112顆閃鑽，締造出強勢氣場。南瓜造工精緻，採用紫水晶製作，並運用黃金和公主方形切割鑽石，來組合成南瓜蒂，看來更顯趣緻。

薰衣草紫色珠寶推薦2025｜款式2. Damiani Margherita 玫瑰金多褐鑽紫晶頸鏈 HK$38,400

以小雛菊為主題，使用玫瑰金作花形建構，並鑲嵌滿整齊的鑽石，花芯則以紫水晶點綴，展現出閃爍迷人的感覺。鏈帶特別連接品牌字首的「D」字圖案，締造出高雅氛圍，同時為整體增添不平凡的活力。

薰衣草紫色珠寶推薦2025｜款式3. Tiffany & Co. Color by the Yard 紫水晶鏈墜

簡約優雅的魅力，同時可以疊戴的方式，來展現個人魅力。採用純銀製作，鑲嵌一顆圓形紫水晶，展現出純粹的閃爍魅力，可以配搭其他頸鏈疊戴，締造特別感覺。

薰衣草紫色珠寶推薦2025｜款式4. Bvlgari Cabochon Ring HK$93,000

以典雅神秘的設計，締造誘人和優雅的感覺。戒指象徵永恆愛情和喜悅，而紫水晶亦採用歷史悠久的Cabochan切割，展現出品牌的標誌性美學。加上鑽石的曲線點綴，看來閃爍動人。

薰衣草紫色珠寶推薦2025｜款式5. Van Cleef & Arpels Fleurs d’Hawaï pendant HK$129,000

充滿可愛和浪漫的大型花朵圖案，以圓潤線條打造出紫水晶花瓣，中間鑲嵌白鑽，締造閃爍和鮮明的魅力。吊墜落在鎖骨位置，可以展現性感魅力，襯搭白色衣服更顯華麗優雅氣場。