LOEWE Puzzle加入新成員 為知性形象增添型格！回顧經典及變奏版

LOEWE Puzzle Bag常年霸佔人氣榜單，這款由Jonathan Anderson親自設計的手袋，自2015年推出極具創意，且可以透過皮革的拼接創造出不同風格，是品牌經典手袋之一。而Puzzle Bag並沒有因Jonathan Anderson離關，停止變奏的路。近來推出有著型格騎士風的全新Puzzle Bag，同樣奪目。一起來看這款全新手袋，過往的經典及變奏版Puzzle Bag。



1. LOEWE Small Puzzle Biker bag HK$35,850

LOEWE最新的Puzzle Biker bag，保留了Puzzle Bag的獨特幾何線條和長方體造型，並選用柔軟、耐用且有光澤的小牛皮，每塊皮革都以雙縫線收邊，使輪廓更突出，同時為騎士風留下伏筆。在手袋的基礎上，融合了機車外套的元素-皮帶，橫跨手袋下半部分，為優雅的手袋增添了型格感覺。

1. LOEWE Small Puzzle Biker bag HK$35,850（IG@loewe）

2. LOEWE Mini Featherlight Puzzle bag in nappa lambskin HK$28,850

LOEWE Mini Featherlight Puzzle手袋，是2025春夏季推出。手袋以品牌全新開發的納帕小羊皮製作而成，帶來如羽毛般柔軟輕盈，依然保留Puzzle手袋的經典元素，是一款將經典與創新元素完美結合的手袋，展現出更細膩靈動的設計。

2. LOEWE Mini Featherlight Puzzle bag in nappa lambskin HK$28,850（圖片來源：LOEWE官網）

3. LOEWE Small Puzzle Edge bag in soft grained calfskin HK$29,850

LOEWE Small Puzzle Edge bag，與經典版Puzzle Bag最大分別，是由原本9片皮革配合雙車線製作而成，改成以6片皮革並以單逢線固定，從手袋側面及背面可看出兩款手袋的差別。也因拼接方式改變，Puzzle Edge的手袋邊變成圓角，整體明顯變得澎潤，皮革拼接間的黑線大大減少。

3. LOEWE Small Puzzle Edge bag in soft grained calfskin HK$29,850（圖片來源：LOEWE官網）

4. Loewe Medium Puzzle Fold tote in shiny calfskin HK$16,300

Loewe Puzzle Fold手袋，是品牌當時的創意總監Jonathan Anderson，以經典Puzzle和Origami手袋為靈感，保持兩者的特色。同樣以幾何的拼接方式呈現，使結構可透過折疊隨意變換造型。而手袋在設計上保留了每片剪裁片拼接縫，更突顯手袋的靈活性，最有趣的是它當被隨性放下，會順應紋路呈現，甚至可可折成一個方形，更方便收納。

Loewe Puzzle Fold手袋以幾何的拼接設計，可折疊成方形（IG@loewe）

5. Loewe Small Puzzle bag in smooth calfskin HK$33,850

提到Puzzle bag系到，就不得不提首款亦是品牌經典之一。Puzzle bag是由品牌當時的創意總監Jonathan Anderson設計的首款手袋，對品牌也是意義深遠。Puzzle手袋袋身極具創意，質感柔軟，以9片皮革配合雙車線製作而成，透過折疊可創造出不同風格。當時一推出，即成為時尚圈熱話。