睡衣品牌推薦｜讓居家時光具儀式感！5柔軟舒適：客製化、情侶裝

睡衣品牌推薦｜在一整天忙碌工作過後﹐最讓人放鬆身心時刻定必是洗澡後，再換上最舒適的睡衣，好好享受獨處時光和休息一下。在挑選睡衣時，不僅注重衣服質地，款式也很重要，畢竟一件剪裁得宜和設計精美的睡衣，能讓人瞬間轉換心情，進入晚上休息時光。這次「01女生」為大家精選了多個睡衣品牌，都是質感柔軟舒適且款式多樣，讓大家能從中找到喜歡的睡衣。



睡衣品牌推薦1. Morgan Lane

Morgan Lane是來自紐約的品牌，品牌提供刺繡睡衣、優雅睡袍、母女睡衣、中性睡衣、新娘內衣還是新娘婚前派對的姐妹睡衣，都能從中找到，也因此深受名人們愛戴。品牌的服飾都是採用GOTS認證的有機棉「Pure Cotton Collection」製作而成，再配上絲綢滾邊、蕾絲貼花、鬱金香印花和緞帶細節，打造出一件件觸感柔軟的睡衣。

此外品牌提供客製化服務，在客人選好輪廓款式後，大家可依個人喜好繡上特殊字體或圖案，使每件睡衣充滿了更親密的連結。

睡衣品牌推薦2. SNIDEL HOME

日本品牌SNIDEL HOME以「法式少女風」為主題，在2025 秋冬女士睡衣系列中，每一套都暗藏著小心思，觸感柔軟舒適。由吊帶上衣、針織套裝到法式學院風，都暗藏精緻細節，讓女生們留在家中都能有最舒適自在的體驗。

睡衣品牌推薦3. Gelato Pique

Gelato Pique是日本睡衣品牌，主打像棉花糖般軟綿綿又舒服的睡衣，深受日本和亞洲女孩喜歡。最近以哆啦A夢和哆啦美為主角﹐針織系列睡衣採用「Gelato」材質製成，正面有著標記「口袋」、帽上則是立體「Takecopter」和紅色絲帶，加上柔軟蓬鬆的質感，非常俏皮可愛。品牌除了有推出女裝，更有推出男裝、小朋友以及寵物系列，滿足一家大小。

睡衣品牌推薦4. Anden Hud

Anden HUD 是來自台灣的內著服飾品牌，名字是丹麥文，意思為「第二層肌膚」，如同品牌的設計風格即是「簡單有型、沒有多餘的花俏裝飾以及採用最舒適的棉質素材」。在穿在身上後柔軟服貼，像呼吸般簡單自然且具美感。其睡衣系列款式非常豐富，由襯衫上衣、喇叭長褲、連身裙、帶罩杯睡衣等等，讓每位女生都能從中找到心儀睡衣。

睡衣品牌推薦5. Juuneedu

Juuneedu是韓國人氣睡衣品牌，以「舒適與精緻並存」為核心理念，不論是熱賣的熊仔套裝睡衣、法式復古碎花睡裙、連身睡裙，都深受韓國女生喜愛。而且品牌還有推出情侶睡衣，讓居家慵懶時光更有儀式感。品牌的產品都是使用純棉製成，觸感柔軟且透氣性佳，讓每一件單品都是舒適貼膚。