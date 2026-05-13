IVE張員瑛個人品牌首推產品！年僅21歲憑個人魅力擁逾20品牌代言

【IVE張員瑛｜個人品牌 FOREVER:CHERRY】韓國女團IVE的人氣成員張員瑛，今年（2026年）1月創立個人品牌 FOREVER:CHERRY，當時僅公開品牌概念圖就引起了一陣熱議。日前終於正式公開首款產品，原來本與韓國人氣專業醫美級護膚品牌Medicube，聯名推出可愛的櫻桃造型氣墊梳，與品牌的元素與實用結合，也與張員瑛的甜美形象非常符合。



IVE的人氣成員張員瑛個人品牌推出首次產品（IG@for_everyoung10）

IVE的人氣成員張員瑛個人品牌推出首次產品

張員瑛的個人品牌 FOREVER:CHERRY，形象結合了甜美的粉色與她本人最愛的櫻桃，充滿她個人的氣質。而這次與韓國品牌Medicube推出以少女粉色為主調，共採用粉紅蝴蝶結及櫻桃造型的設計，外型充滿少女心。而氣墊梳以4層緩衝設計，可按摩頭皮、梳開打結髮絲同時使秀髮回復柔順，非常實用。值得一提的是張員瑛是Medicube的代言人，早前主推的AGE-R 美容儀系列，更是備受不少女生們喜愛。

IVE的人氣成員張員瑛個人品牌 FOREVER:CHERRY，推出首次產品（IG@for_evercherry10）

張員瑛擁多個品牌代言

韓國女團IVE的人氣成員張員瑛，年紀輕輕的她，自出道以來一直是焦點，也讓她出道短短數年已有越20個的品牌代言。早前張員瑛的奢侈品代言又再加一，BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使，同時釋出品牌形象照，既符合品牌高雅，也有著她的青春活力，讓人移不開視線。張員瑛的正向魅力和穿搭風格，也一直是大眾的討論注點。

BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使（IG@for_everyoung10）

BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使

BVLGARI於日前正式宣布張員瑛成為品牌大使，同時釋出品牌形象照，與她過往的女團風格不同，多了幾分恬靜。於照片張員瑛佩戴BVLGARI Divas’ Dream 系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽單邊耳環、玫瑰金珍珠母貝項鍊與玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指，與她散發出的精緻優雅相得益彰。

我十分期待未來能與BVLGARI開啟全新的旅程，以自信與果敢探索自我潛能。 張員瑛

張員瑛掀起的「員瑛式思考」（IG@for_everyoung10）

張員瑛掀起的「員瑛式思考」

21歲的張員瑛，就獲眾粉絲的喜愛，以及多個品牌的信任。除了因張員瑛擁有精緻的外型和舞台散發出矚目魅力外，更與她的正向思考有關。張員瑛曾與粉絲分享，自己準備買鬆餅吃時，剛好遇上了鬆餅出爐時間，所以吃到熱騰騰又美味的鬆餅，讓她覺得自己是「Lucky Vicky」。

張員瑛掀起的「員瑛式思考」（IG@for_everyoung10）

而張員瑛的這種正向思考方式，也感染著粉絲以及更多的人，並開始效仿她的思考方式，更改名為「員瑛式思考」。

張員瑛的私服穿搭魅力1. 簡約全白

張員瑛擁有高挑窈窕的身型，和如洋娃娃的五官，在服裝上喜歡簡約白色的服裝，再搭配精緻的妝容、髮型或不同的單品，就能營造出不同風格。像是甜美的白色連身裙、帶垂墜感的白色套裝、知性的白色西裝等等，通通都駕馭得很有個人風格。

張員瑛的私服穿搭魅力2. 牛仔單品

張員瑛也很喜歡運用不同牛仔單品，搭配出多個風格。像是以白色皺褶背心配寬牛仔褲、棒球外套配牛仔百褶裙、針織上衣配牛仔短裙，還有牛仔外套、牛仔短裙、背心連身褲等等，每一個造型都值得參考。