IVE張員瑛21歲生日！成BVLGARI 品牌大使：擁正向思考、個人魅力

【IVE張員瑛｜21歲生日｜BVLGARI】韓國女團IVE的人氣成員張員瑛，今日（31/8）迎來她的21歲生日。年紀輕輕的她，自出道以來一直是焦點，也讓她出道短短數年已有越20個的品牌代言。早前張員瑛的奢侈品代言又再加一，BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使，同時釋出品牌形象照，既符合品牌高雅，也有著她的青春活力，讓人移不開視線。

張員瑛的正向魅力和穿搭風格，也一直是大眾的討論注點。



BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使（IG@for_everyoung10）

BVLGARI宣布張員瑛正式成為品牌大使

BVLGARI於日前正式宣布張員瑛成為品牌大使，同時釋出品牌形象照，與她過往的女團風格不同，多了幾分恬靜。於照片張員瑛佩戴BVLGARI Divas’ Dream 系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽單邊耳環、玫瑰金珍珠母貝項鍊與玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指，與她散發出的精緻優雅相得益彰。

我十分期待未來能與BVLGARI開啟全新的旅程，以自信與果敢探索自我潛能。 張員瑛

張員瑛掀起的「員瑛式思考」（IG@for_everyoung10）

張員瑛掀起的「員瑛式思考」

剛踏入21歲的張員瑛，就獲眾粉絲的喜愛，以及多個品牌的信任。除了因張員瑛擁有精緻的外型和舞台散發出矚目魅力外，更與她的正向思考有關。張員瑛曾與粉絲分享，自己準備買鬆餅吃時，剛好遇上了鬆餅出爐時間，所以吃到熱騰騰又美味的鬆餅，讓她覺得自己是「Lucky Vicky」。

張員瑛掀起的「員瑛式思考」（IG@for_everyoung10）

而張員瑛的這種正向思考方式，也感染著粉絲以及更多的人，並開始效仿她的思考方式，更改名為「員瑛式思考」。

張員瑛的私服穿搭魅力1. 簡約全白

張員瑛擁有高挑窈窕的身型，和如洋娃娃的五官，在服裝上喜歡簡約白色的服裝，再搭配精緻的妝容、髮型或不同的單品，就能營造出不同風格。像是甜美的白色連身裙、帶垂墜感的白色套裝、知性的白色西裝等等，通通都駕馭得很有個人風格。

張員瑛的私服穿搭魅力2. 牛仔單品

張員瑛也很喜歡運用不同牛仔單品，搭配出多個風格。像是以白色皺褶背心配寬牛仔褲、棒球外套配牛仔百褶裙、針織上衣配牛仔短裙，還有牛仔外套、牛仔短裙、背心連身褲等等，每一個造型都值得參考。