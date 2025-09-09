Hedi Slimane點名CELINE提訴求！與聖羅蘭情同父子、獲老佛爺賞識

法國設計師Hedi Slimane離開CELINE後，雖仍未見他回歸的消息，但日前卻於社交媒體上，撰寫一篇長文，內容提及對CELINE的不滿和訴求。現年57歲的Hedi Slimane，自2017年開始執掌CELINE，幫助品牌穩步上揚，直至去年宣布離開，回到自由身。他過去曾任Yves Saint Laurent和Dior的男裝設計師，不僅與聖羅蘭自生親如父子，亦受老佛爺賞識，不惜減磅去穿他的設計。



Hedi Slimane在限時動態裡，以黑底白字的法文表示，在去年10月底離開CELINE，希望品牌能夠探索新空間。他續指出，在過去近一年時間，即使有新任創意總監坐陣，但品牌的形象和廣告美學，與他過去為品牌建立的沒太大改變，因此期望對方理解創意團隊的付出。

Hedi Slimane離開CELINE後，日前於社交媒體上寫長文，提及對CELINE的不滿和訴求。(Getty Images)

曾為Lady Gaga知名專輯掌鏡

Hedi Slimane生於法國巴黎，父親為突尼西亞人，母親則是位義大利裁縫，故他自小便學習製作衣服。他在11歲時擁有一部相機，從而培養出興趣，甚至在離開Dior後，一度擔任攝影師，曾出書辦展，也為Lady Gaga拍攝知名專輯《The Fame Monster》的封面。他其後回到YSL擔任創意總監，也會技癢親自操刀拍攝形象廣告片。

Hedi Slimane曾為Lady Gaga知名專輯掌鏡 (Getty Images)

童年受欺凌 接受自己打造紙片身材美學

個性低調和慢熱的Hedi Slimane，在童年時曾因體型瘦弱，而遭同學嘲笑是同志，亦被家人認為不夠健碩。雖然曾嘗試暴食增重，但結果還是沒奏效，因此他慢慢接受自己，更發展出紙片身形的時尚熱潮。最初他受到當地報紙Le Monde的吸引，曾立志當位記者，喜歡看歷史和政治，不過成績未能考上，最後選擇在羅浮官美術學院修讀藝術史，並進到Jean-Jacques Picart公司當學徒。

Hedi Slimane為自己經歷打造一股紙片身材美學，圖中為他為Timothée Chalamet拍攝的作品。(IG@hedislimane)

設計靈感源自搖滾

雖然Hedi Slimane個性陰暗，但他卻鍾情搖滾和地下文化，偶像是David Bowie，收藏很多對方的專輯。後來的時裝創作，大部分靈感都是源自搖滾，他更邀請喜歡的樂手擔任模特兒，登上時裝秀舞台。

Hedi Slimane設計靈感源自搖滾 (Getty Images)

與聖羅蘭情同父子

由於擁有天賦，Hedi Slimane的時尚事業看來一直順風。在還未成名前，他已被聖羅蘭先生的長期伴侶Pierre Bergé視為天才，其後與聖羅蘭先生共事，相處就如兩父子，即使轉往Dior擔任男裝設計師，Hedi依然會邀請聖羅蘭先生到場，對方亦會現身支持，令他非常感動。

Hedi Slimane與聖羅蘭情同父子 (Getty Images)

老佛爺刻意減磅穿他的設計

在Hedi Slimane任職Dior男裝設計期間，他以超窄剪裁帶領當時的潮流，不僅時尚教離Sarch Jessica Parker需要搶穿，老佛爺Karl Lagerfeld更為了穿他設計的服飾，特意瘋狂減掉20公斤，對Hedi Slimane甚為欣賞，甚至在早前CHANEL藝術總監職位懸空時，有傳是他與Matthieu Blazy之爭，可見出他的天賦和才幹。