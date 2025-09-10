時裝周必知熱知識：誰會獲邀？座位分配？前排嘉賓不能做這件事

時裝周熱知識｜2026春夏時裝周將於9月11日相繼展開。隨著創意總監的輪替及各大品牌的周年慶，相信今次將變得熱鬧，而在時裝周開始前，以下整理有關時裝周的冷熱知識，不知各位時尚迷又知道多少個呢？



時裝周熱知識1. 時裝周的由來

說到時裝周的由來，不得不提及「高級訂製之父」Charles Frederick Worth，首位以真人模特兒取代假人、透過模特兒曼妙的步姿，來吸引女性購買服飾。其後在1943年，由於第二次世界大戰，中斷美國和巴黎時尚記者的交流，美國傳奇公關Eleanor Lambert想出「時尚媒體周」的概念，邀請記者出席時裝秀，並沿用至今。

因此，首個時裝周的大秀，其實是在美國舉行。Eleanor過後將概念拓展，以募款會的名義在巴黎凡爾賽宮，舉行首次結合高訂、時裝和男裝系列的展示活動。該次集結法國和美國的頂尖設計師，包括Hubert de Givenchy、Yves Saint Laurent和Oscar de la Renta等，以兩地時尚為主題，進行劍尖交鋒，吸引不少人注目和討論，因而打響名堂。

時裝周熱知識1. 時裝周的由來 (Getty Images)

時裝周熱知識2. 誰會獲邀出席時裝秀？

要得到時裝秀的入場券絕不容易。一般而言，全球最頂尖的四成時尚媒體，才能受邀出席。另外品牌也會邀請各地買手參與，而知名藝人和V.I.P則各佔一成位置，並有預留名額作後備。由此可見，有份參與時裝周的名人們，份量絕對舉足輕重，是對他們實力的認同。

時裝周熱知識3. 時裝秀座位如何分配？

常見高人氣的藝人，都會坐在秀場內的頭排，而她們身旁又會是誰呢？一般而言，第一排都是具影響力的國際級名人嘉賓，會佔據報道的頭版，如BLACKPINK成員、Anna Wintour和著名設計師等。由於是全場焦點所在，因此都會被攝影師建議不要翹腳，以免影響構圖美感。

至於第2、3排的則會是著名買手、雜誌編輯和KOL等，秀場公關在編排坐位時，會將競爭的雜誌編輯分開，以避開潛在危機，同時需要打醒十二分精神，以處理臨時發生的危機。

時裝周熱知識3. 時裝秀座位如何分配？(Getty Images)

時裝周熱知識4. 時裝周模特兒的行程

在時裝周期間，每天都有多場時裝秀，因此對模特兒們而言，是個緊湊和忙碌的行程。而在時裝周開始前，她們大都會去15至20個試鏡，每次約兩至三小時，對肌膚和身材管理絕不能鬆懈。

時裝周熱知識4. 時裝周模特兒的行程 (Getty Images)

時裝周熱知識5. 為何秀前不見部分嘉賓的身影？

有時或會發現，有些明星嘉賓明明獲邀出席，亦有到現場觀看時裝秀，但為何秀前不見她們的身影？這是因為會場設有V.I.P.通道，有傳Anna Wintour每次都會經由通道進入和離開，以避開媒體追訪。

時裝周熱知識5. 為何秀前不見部分嘉賓的身影？(Getty Images)

時裝周熱知識6. 首場開放觀眾的時裝秀

雖然上述提到，時裝秀都是私人展示，只有獲邀的傳媒和名人等，才有機會參與，不過設計師Thierry Mugler則在1984年的秋冬系列，以慶祝十周年為由，在巴黎天頂體育館（Zénith Paris）舉辦大型時裝秀，提供約6,000個座位，開放予觀眾購票進場，共同感受這項藝術盛舉。

時裝周熱知識6. 首場開放觀眾的時裝秀 (Getty Images)

倫敦時裝周亦在2010年，首次以線上直播型式，公開時裝秀內容，引來全球熱烈迴響，並使其他三大城市跟著仿傚。至今不少品牌仍會在網上同步直播時裝秀，以提升討論度。

時裝周熱知識7. 時裝秀上最重要的兩位模特兒

時裝秀不僅展示最新系列，更是創意總監們表達設計概念的好機會，因此開場時，第一個模特兒的造型，通常都較有印象性，以吸引觀眾的注意。而壓軸登場的模特兒，更是相當重要，不僅要作華麗的總結和收尾，有時還會與設計師攜手出場，故在走秀時需作萬全準備。