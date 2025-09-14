入門珠寶推薦｜適合30+歲女生、5萬港元內的Cartier、VCA氣質款

入門珠寶推薦｜對於剛踏入30歲的女生而言，是一段成長的突破，心態上也較從容，想給自己享受和體驗，開始留意珠寶和腕表，為自己的日常增添精緻個性的氛圍。以下盤點適合30+歲女生的入門珠寶的款式，價錢均在5萬港元內，不知大家傾向哪些設計呢？



入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式1. Cartier Juste un Clou鑽石小型手鐲 HK$43,300

這個系列由1970年誕生，至今依然大受歡迎，以長釘外形打造出品牌標誌性的T字手鐲，看來充滿個性玩味。而在手鐲兩端都鑲有鑽石，並刻有T字圖案，締造出精緻的工藝感覺，並融入簡約的日常中。

入門珠寶推薦｜Cartier Juste un Clou鑽石小型手鐲 (品牌官網)

入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式2. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鏈 HK$46,100

四葉草象徵幸運，加上猶如花朵般的外形，一直深受女生們喜歡。特別是這款源自1968年的VCA手鏈，以圓點組合出四葉草外形，搭以紅玉髓及18K玫瑰金璣鏤雕花，看來經典和優雅，適合襯搭淨色服飾，以提升知性氛圍。

入門珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鏈 (品牌官網)

入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式3. Bvlgari Divas’ Dream Earrings HK$39,300

展現女性魅力的設計，以18K玫瑰金製作，搭以優雅瑰麗的標誌扇形輪廓，體現出品牌的羅馬歷史根基和美學，加上貝母和整齊的鑽石點綴，散發出女性的浪漫與優雅氣質。

入門珠寶推薦｜Bvlgari Divas’ Dream Earrings (品牌官網)

入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式4. BOUCHERON Quatre Classique系列手鐲 HK$36,400

品牌標誌性款式之一，系列於2004年面世，將品牌歷史檔案中的4個圖案組合成全新的樣貌，展現出獨有的美感。4個圈形圖案分別採用不同色調，締造出鮮明的線條感，看來俐落和優雅。

入門珠寶推薦｜BOUCHERON Quatre Classique系列手鐲 (品牌官網)

入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式5. Chaumet Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑽石頸鏈 HK$28,000

這個系列受到年輕人的歡迎，以幾何六角形組成蜂巢圖案，打造出生動活力的氣息。頸鏈鑲嵌5顆明亮式切割鑽石，讓整體更為顯眼，展現出閃爍迷人的女性魅力。

入門珠寶推薦｜Chaumet Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑽石頸鏈 (品牌官網)

入門珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式6. CHANEL Coco Crush Ring HK$49,500

由BLACKPINK成員Jennie多番演繹的系列，以經典的菱格作設計主軸，配搭輕微和流暢的曲線，展現出獨特的立體感和魅力。這枚戒指還鑲嵌鑽石，締造出一個更大的菱形圖案，展現出趣緻的幾何美學。