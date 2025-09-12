9月時尚快訊｜大型時裝秀陸續展開　李聖經、鄭彩娟來港品牌活動

9月時尚快訊｜除了開學，9月也是時裝周的開始，由本地年度時尚盛事CENTRESTAGE展開，緊接多個不同大小的精彩時尚活動，以下為大家整理今個月的豐富行程和消息吧！



9月時尚快訊｜12日：鄭彩娟 來港出席Miu Miu Atheneum活動

參與《Produce 101》並成為限定女團I.O.I成員的鄭彩娟，來港出席Miu Miu活動。近年轉當演員的她，演技實力一直得到稱讚，今次來港出席活動，亦獲大批粉絲到場支持。期間限定系列Atheneum保留傳統校服款式，並注入一點叛逆味道，同時呈獻迷你背包，透過配色和手袋，展現出個性化的校服時尚。

9月時尚快訊｜12日：NIKE 與SUSAN FANG聯乘波鞋

將於倫敦時裝周舉行時裝秀的SUSAN FANG，與NIKE合作打造最新的女性藝術家系列。以大自然為靈感，如流水、光影和盛放的花等，糅合標誌性的手工串珠工藝，以及SUSAN FANG母女的畫作，締造出女性柔美的姿態。

9月時尚快訊｜NIKE 與SUSAN FANG聯乘波鞋 (品牌提供)

9月時尚快訊｜11日：Damiani 邀請I.N及意大利超模演繹全新企劃

全球品牌大使、韓國男團Stray Kids成員I.N，與意大利超模Mariacarla Boscono傾情演繹Damiani全新的宣傳企劃。由知名攝影師Stef Époque操刀，I.N以品牌標誌性的系列，打造出帥氣型格的一面。

9月時尚快訊｜4日及11日：Dior 任命Mikey Madison及Greta Lee為品牌大使

隨著在威尼斯影展以Dior服飾亮相，奧斯卡影后Mikey Madison及美國演員Greta Lee相繼宣布，加入Dior的大家庭，並以Dior造型展現出優雅氣質。

9月時尚快訊｜10日：Audemars Piguet 舉行150周年慶祝活動

Audemars Piguet於西九文化區舉辦150周年特展慶祝活動，聚集一眾知名藝人參與，包括韓國女演員李聖經、泰國人氣演員Bright、WIN、Tay Tawan Vihokratana、本地歌手 TysonYoshi、鄧麗欣、演員胡杏兒、美國女子體操奧運金牌選手SimoneBiles、超模 NaomiCampbell及WinnieHarlow等，場面熱鬧。

9月時尚快訊｜9日：CHARLES & KEITH 最新秋冬系列

Charles & Keith舉辦2025秋冬系列發布活動，當中以大地色調，呈現出舒適溫暖的時尚氛圍，糅合西部風格和仿麂皮的設計，締造出中性型格的魅力。葛綽瑤當日也有到場，並向「01女生」分享今季的時尚關鍵字和色調！

9月時尚快訊｜CHARLES & KEITH 最新秋冬系列 (Kristie Chu/ 01女生)

9月時尚快訊｜5日：辛芷蕾 穿CHANEL禮裙奪影后

辛芷蕾憑電影《日掛中天》（The Sun Rides On Us All》奪下第 82 屆威尼斯影展最佳女演員。她穿上CHANEL 2025 秋季高訂禮裙領獎，並歡喜發表謝辭，表示自己十多年前曾揚言要站世界舞台、做國際巨星，「那時候遭到很多嘲笑，但你看我今天終於站在這裡。」她亦寄語女生們大膽追夢。

9月時尚快訊｜辛芷蕾 穿CHANEL禮裙奪影后 (Getty Images)

辛芷蕾在今屆威尼斯影展中，換上3套造型。除了奪獎時的造型，她亦穿上CHANEL掛頸禮裙，以黑搭白色的鮮明優雅造型，登上紅地氈，並在媒體拍照前，換上Schiaparelli黑色緊身禮裙，透過中間的玫瑰圖案點綴，配搭Montblanc腕表及RogerVivier高跟鞋，散發女性迷人魅力。

9月時尚快訊｜5日：Roger Vivier 邀請檀健次來港活動

憑劇集《長相思》飾演相柳一角而人氣急升的檀健次，日前來港出席Roger Vivier於圓方店的重新開幕活動。檀健次穿上黑色西裝，綴以閃爍圖案，看來帥氣優雅，而胸口上的配飾，更是造型上的小巧思。此外，他還透露將出席巴黎時裝周。

9月時尚快訊｜Roger Vivier 邀請檀健次來港活動 (Kristie Chu/ 01女生)

9月時尚快訊｜4日：Giorgio Armani 離世

大利國寶級設計師Giorgio Armani逝世、享年91歲。Armani先生擁有自己一套美學，不僅引領多個潮流，如70年代的飛行員外套，他亦曾說出多句關於「美」的人生哲學，引發人們深思。

9月時尚快訊｜Giorgio Armani 離世 (Getty Images)

9月時尚快訊｜4日：Samsonite 全新Paralux系列

隨著愈多人喜歡出遊放鬆心情，Samsonite特別推出Paralux系列，一貫耐用及不斷創新的傳統，並採用環保材質和永續設計，打造舒適的旅遊體驗。行李箱特式在於靈活取放的設計，可從中間或前揭蓋打開，並設有可拆卸收納袋，使用時更為方便。

9月時尚快訊｜Samsonite 全新Paralux系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜2日：MAX&Co.「HERE WE GO AGAIN」系列

意大利品牌MAX&Co.帶來當地的藝術文化，與藝術家Pietro Terzini聯乘，推出「&Co.llaboration HERE WE GO AGAIN」系列，透過日常的迷因和趣味字句，帶來意式幽默和美學。MIRROR成員呂爵安（Edan）及COLLAR成員邱彥筒（Marf）亦有穿著演繹，Marf更表示喜歡「I NEED A DRINK」的標語，「每朝飲杯咖啡提神，為展開整日工作前充電。」

9月時尚快訊｜MAX&Co.「HERE WE GO AGAIN」系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜透過日常的迷因和趣味字句，帶來意式幽默和美學。(Kristie Chu/ 01女生)

9月時尚快訊｜1日至30日：FURLA 接管峇里島COMO Beach Club

擁抱自由和現代精緻藝術的FURLA，推出首個Furla Beach Club，選址熱鬧的衝浪海灘島嶼，與峇里島度假勝地COMO Beach Club，開展為期一個月的合作。由9月1日起至30日，將會注入2025春夏系列的靈感，以鮮明粉彩色調，包括檸檬蛋白黃、摩根石紅、咖啡色、豆奶色、天藍色及月光藍，帶來柔和及閒適的意式浪漫風情。

9月時尚快訊｜FURLA 接管峇里島COMO Beach Club (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日至6日：CENTRESTAGE十周年

本地時尚盛事CENTRESTAGE踏入十周年，一連舉行多場時裝秀，展現本地新晉設計師的創意和實力。首日更舉辦國際知名訂製設計師郭培，攜手香港理工大學師生及研發團隊，呈獻的「鎏光」訂製系列時裝秀，為大家帶來一場華麗的視覺盛宴。