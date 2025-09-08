《星期三》GALA藏細節！過千套造型由奧斯卡設計師打造｜時尚解碼

【Wednesday/時尚解碼】Netflix劇集《星期三 Wednesday》 第二季釋出後，隨之引來熱烈討論，特別是第七集學院盛會（Gala），因著捐款事項，奈洛學院化身成威尼斯之夜，由Enid與Agnes共舞一幕，讓不少網民大呼可愛，成為第二季經典場合之一。這幕更是細節滿滿，每位主角的造型都相當用心，就讓我們回顧這場威尼斯舞會。



有留意《星期三 Wednesday》或Tim Burton作品的話，應該對劇裝裝設計師 Colleen Atwood並不陌生，角色們沒有了她，絕對是失魂落魄！

Colleen Atwood 12度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎提名，而《剪刀手愛德華》、《柏鳥小姐的童幻世界》、《愛麗絲夢遊仙境》與《怪獸與牠們的產地》中的服裝都是出自她手。她一向以豐富細節聞名，每套服裝都會依據角色個性設計，造型中的這些巧思，你有發現到嗎！

《星期三》GALA 設計靈感？

因應奈洛學院籌款事宜有所進展，朵特校長向大家宣佈好消息而展開一場舞會盛會。為了完滿劇本設定與符合Wednesday 調查的劇情，設計團隊以色彩繽紛、意味深遠的威尼斯面具節作為靈感，將18世紀設計揉合角色特色，打造出過千套GALA造型。

《星期三》GALA 造型｜Wednesday Addams 雌雄同體

由Jenna Ortega所出演的「星期三」，因對顏色敏感，劇中徹首徹尾均是以黑色造型登場，GALA造型亦相當符合她的冷漠、愛啞謎與解謎的個性，男性與女性廓形互相配合，正如她的個性獨行，女性化且充滿稜角。整體造型相較其平日造型誇大與華麗，上衣以男士訂製背心的外形配以絲綢薄紗襯衫，下身的裙撐明顯具有角度。全綁髮造型配合粗絲帶，仿似人形氣球般。

《星期三》GALA 造型｜Enid Sinclair 柔美芭蕾服

Enid 作為領舞者，雖然在舞蹈室中的芭蕾舞衣在狼化後支離破碎，GALA中造型亦加入芭蕾舞衣的影子。假髮頭飾配合整套禮服，充滿洛可可藝術風，禮服分為上下兩部分。上衣採用當時流行的寬領，下身以柔軟的材質，如羽毛、綢緞與絲帶等打造而成，整個造型都充滿Enid 所喜愛的藍色小花。為了不影響活動，裙撐則是額外增設在外的，與薄紗融合得相當平衡。

《星期三》GALA 造型｜ Agnes DeMille 重獲新生服

作為「星期三」的小迷妹，GALA服中卻沒有星期三的感覺，亦不感一絲黑暗感，全因GALA亦是Agnes 下定決心重拾自我，展現自己的一幕。為表現出這種張力，禮服選用了鮮亮且深邃的寶石綠色，更為突顯她的一頭橙髮與活力感，當中的細節更是她的裙擺開得相當高，能夠讓她在舞蹈中輕鬆完成偷竊任務。

《星期三》GALA 造型｜ Eudora Addams 另類歌德風格

今季才登場的嬤嬤，由現年79歲的Joanna Lumley出演，她身上全黑禮服，整體保持18世紀的廓形風格，精緻同時凸顯腰部和背部的曲線。上身換上輕盈的薄紗，下身亦從傳統隆起的褶皺換為大形裙撐。為讓裙撐更能融合，下身加入蕾絲邊元素，視覺效果既充滿歌德風格，同時亦有獨特感。

《星期三》GALA 造型｜Morticia Addams 展現真我

Addams家族的全黑造型中，作為星期三的母親，充滿魅力且威嚴的魔帝女禮服中是唯一一個採用了亮片材質，加上明顯的裙撐外形，配合花環頭飾，正如她所言「神秘且充滿熱情」。

