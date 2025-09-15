艾美獎2025紅地毯焦點：Lisa夢幻造型、Sydney Sweeney戴百卡鑽飾

【艾美獎︱Emmy Awards】2025年第77屆艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮，於今日（15/9）舉行，今屆共頒發26項大獎。每年在正式頒獎典禮展開前夕，眾電影、電視劇及迷你影集台前幕後的入圍者，均紛紛踏上紅地毯留影，也是拉開是次典禮的帷幕。今年先以Lisa驚喜登場引起話題，再有Sydney Sweeney及Scarlett Johansson前後登場，近期憑新一季《星期三》引起熱話的Jenna Ortega，以及多位女星驚艷登場。



1. Lisa登艾美獎紅地毯：身穿Lever Couture禮服及BVLGARI珠寶

Lisa所參演的《白蓮花大飯店》第三季（The White Lotus season3），於今屆艾美獎獲23項提名，並首次以演員身份踏上艾美獎紅地毯。Lisa身穿一襲來自洛杉磯品牌Lever Couture的粉色禮服現身，禮服以前後長及層層歐根紗呈現，夢幻唯美。此外，作為BVLGARI全球品牌代言人，她還配戴上品牌經典系列Serpenti項鏈、手鐲與戒指，更顯高貴迷人。

Lisa登艾美獎紅地毯：身穿Lever Couture禮服及BVLGARI珠寶（Getty images）

2. Jenna Ortega登艾美獎紅地毯：身穿Givenchy珠寶禮服

近期憑新一季《星期三》（Wednesday）引起不熱話的Jenna Ortega，繼續努力為劇集宣傳，延續哥德風穿搭。Jenna Ortega以大膽禮服現身，僅以塊狀珠寶遮蓋上身重點部位，引起一時哄動，而這套禮服是來自Givenchy 2025秋冬的寶石鏤空禮服，由Sarah Burto設計，以多個不規則寶石、水晶、金屬等製作成上衣。再配上Pomellato的Nudo系列珠寶，甫登場即讓人移不開視線。

Jenna Ortega登艾美獎紅地毯：身穿Givenchy珠寶禮服（Getty images）

3. Britt Lower登艾美獎紅地毯：身穿Calvin Klein禮服

美國女演員Britt Lower憑著《人生切割術》（Severance）中Helly.R一角，奪下艾美獎最佳女主角獎，實至名歸。而她在紅地毯亮相和獲獎時，都是身穿Calvin Klein紅色鍛面禮服，簡約大氣，與她的氣質十分相符。

Britt Lower登艾美獎紅地毯：身穿Calvin Klein禮服（Getty images）

4-5. Scarlett Johansson及Colin Jost登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服

Scarlett Johansson於漫威電影飾演「黑寡婦」聞名，這次與丈夫Colin Jost一同登上艾美獎紅地毯，她身穿Prada以淡黃色真絲雪紡、縐紗和銀色皮革厚底露肩直筒禮服登場，設計簡約大氣。

Scarlett Johansson及Colin Jost登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

Scarlett Johansson及Colin Jost登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

而Colin Jost的燕尾服同樣來自Prada，一身黑色羊毛燕尾服，配上白色襯衫、黑色真絲領結和黑色十字紋皮革繫帶鞋，簡約帥氣。更值一提，Colin Jost憑著美國綜藝《週末夜現場》（Saturday Night Live）50周年特別節目《SNL50：The Anniversary Special》榮獲最佳綜藝直播節目獎，是實至名歸。

Scarlett Johansson及Colin Jost登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

6. Selena Gomez及Benny Blanco登艾美獎紅地毯：身穿Louis Vuitton禮服

婚期將近的Selena Gomez，與未婚夫Benny Blanco一同登艾美獎紅地毯，非常甜蜜。Selena身穿Louis Vuitton紅色禮服，展現出她的高貴典雅，加上她明媚的笑容，讓人感受到她的好狀態。

Selena Gomez及Benny Blanco登艾美獎紅地毯：身穿Louis Vuitton禮服（Getty images）

7. Hunter Schafer登艾美獎紅地毯：身穿Alexander McQueen

「最美跨性別模特兒」Hunter Schafer，每次現身紅地毯都會帶來不同驚喜。這次出席艾美獎紅地毯，Hunter Schafer身穿Alexander McQueen2025秋冬系列的禮服，是一件紅色掛頸的禮服，簡約大氣，同時可展現出她獨有的時尚魅力。

Hunter Schafer登艾美獎紅地毯：身穿Alexander McQueen（Getty images）

8. Sydney Sweeney登艾美獎紅地毯：身穿Oscar de la Renta禮服及Lorraine Schwartz珠寶

向來喜愛大膽性感穿搭的Sydney Sweeney，這次身穿Oscar de la Renta紅色禮服現身艾美獎。這襲紅色禮服有著低胸及修身設計，將Sydney Sweeney完美身段展現。此外，她身上所配戴的珠寶亦相當引人注目，是Lorraine Schwartz的重量級珠寶，分別是120卡鑽飾頸鏈、30卡梨型鑽耳環以及25卡鑽戒，可說是閃燿全場。

Sydney Sweeney登艾美獎紅地毯：身穿Oscar de la Renta禮服及Lorraine Schwartz珠寶（Getty images）

9-10. Leighton Meester及Adam Brody登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服

Leighton Meester及Adam Brody一直是模範夫婦，他們同為演員，這次一同走上艾美獎紅地毯，均身穿Prada禮服。Adam Brody這次榮獲喜劇類劇集最佳男主角提名，身著淺藍色燕尾服，搭配褶皺府綢襯衫、羅緞領結和黑色磨砂皮革繫帶鞋。而Leighton Meester則身穿銀粉色泡泡紗禮服，搭配天鵝絨厚底鞋，非常迷人。

Leighton Meester及Adam Brody登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

Leighton Meester及Adam Brody登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

Leighton Meester及Adam Brody登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服（品牌提供）

11. Ruth Negga登艾美獎紅地毯：身穿Prada禮服

衣索比亞裔愛爾蘭實力派女演員Ruth Negga，這次以榮獲艾美獎「電影/限定影集/電影類最佳女配角」提名登上紅地毯，身穿來自Prada的長禮服，靈感源自2008春夏系列的印花紗質長裙，搭配灰色緞面厚底鞋，高貴且有氣質。