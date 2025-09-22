倫敦時裝周｜華麗美學不再？Simone Rocha上演青春期不安叛逆舞台

【倫敦時裝秀/春夏時裝秀2026】 對於時裝狂迷而言，九月到十月絕對是眼球放題，各地時裝周相繼揭開序幕，完全是看到眼花撩亂！以華麗夢幻美學設計聞名的Simone Rocha，亦在倫敦時裝周中交出最新一季的春季作品，出乎意料的是品牌大減以往的柔美與可愛感，到底今季是葫蘆中賣甚麼藥？以下將為你媚媚道來！



Simone Rocha 2026春夏系列以俏皮的挑釁姿勢（A playful provocative stance）與尷尬時刻（an awkward moment）為主題，在曾為羅馬神殿的St Stephen Walbrook Church中上演時裝秀，延續跨越多個季節的少女時代，從中映射出青春期不安、叛逆的階段。

Simone Rocha春夏時裝秀2026｜重點1. T台上演成長探索

上季系列以黑白主調，低調簡約的學院風，配合皮革、鎖扣和束腰元素去展示被管制的青年校園時期，今季卻沒有蛻變或破舊立新，反而獻上鬆軟的服飾以及隨意的剪裁，營造出一種新舊拉扯的叛逆感。

全因為這場時裝秀不單是服飾展示，更是一場關於記憶、慾望和表演的結合，設計師Simone Rocha以母親的衣櫥為靈感，固意讓模特穿上看似隨意、不合身的長裙，略顯過大的鞋子為首，伴隨著古怪而迷人的配樂，反諷表面順從的青春期，如同一場家長、外界、社會規範與年輕人角力，以服飾上演一場充滿張力的成長故事。

Simone Rocha春夏時裝秀2026｜重點2. 隨性廓形下的自我展現

今季的服飾可以說是「LOSERCORE」的感覺，疊穿、不規則剪裁、不對稱裙擺等元素充滿整個系列，過去的珍珠元素被低調放設於鞋履與首飾中，值得一提的是冠冕般的頭飾與不對稱頸鍊，加上明顯的裙撐設計，讓混亂變得充滿詩意，有種青少年穿上大人服飾，「衣不稱身」卻要硬撐的感覺。

Simone Rocha春夏時裝秀2026 Look1（gettyimages）

隨著時裝秀步入中段，充滿童話感的粉色調、蝴蝶結以及立體花卉成主角，帶出少女的自我意識與喜好，以百合點綴服飾，象徵心中的純潔與童稚。

帶墊臀的禮裙則為成長劃上結語，後段看似大膽的服飾，讓更具建築感的線條勾勒出身形，配合為人熟悉的浪漫元素重現，花卉刺繡圖案融合服飾，最後更變成首飾，奇思妙想沒有被折服，而是巧妙融合其中。

Simone Rocha春夏時裝秀2026｜重點3. 重點手袋、鞋履

為了呼應青少年的主題聯想，絲綢抱枕手袋，像被單般的肩揹包成為焦點，以最私密的空間單品映射出青春期不安的自我意識。另外，時裝秀上更掀示了品牌與crocs的再度聯乘，高跟涼鞋與Mary jane結合，配合標誌性的珍珠，讓人十分期待實物！

Simone Rocha春夏時裝秀2026｜重點4. 唇妝藏細節

除了服飾配件充滿細節，由Gucci Beauty的全球化妝顧問Thomas De Kluyver所打造的時裝秀造型更是充滿魅力！他以系列單品作為靈感，創造出三款引人注目的唇妝，分別是以致敬花卉單品的花朵唇妝、歌頌青少年日記以及枕頭手袋的「Sweet Dream」唇妝以及呼應品牌水晶裝飾連身裙的光澤黑唇妝。