倫敦時裝周｜Burberry是你嗎？重現嬉皮搖滾、不再經典藍開拓新色

來到倫敦時裝周尾聲，Burberry為大家帶來2026夏季時裝秀。與過往有別，整個系列用色繽紛和高調，令人不禁質疑，英倫風紳士和淑女到底在哪裡？這無疑是創意總監Daniel Lee最大膽的創作，他曾在上任時說過，「相較讓人驚嘆連連， 我倒希望大家看到最新品牌走向後，會感到放心，並表示很合理、Burberry就該這樣。」他並沒失信！從之前的時裝秀發現，這些看似「新」的元素，其實一直都在，只是 Daniel 將它放大罷了。



倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點1. 嬉皮搖滾風

英國女生予人端莊優雅、儀態萬千的感覺，因此畫風突轉向嬉皮搖滾的隨性不羈，難免讓人感到陌生。其實英國搖滾早於 60 年代流行，當中窩釘、流蘇和動物圖紋更是常見。今次特別呼應夏日戶外音樂節的氣氛，展現出當地的次文化魅力。過往設計的系列中，可見流蘇運用傾向低調，而今次卻由圍巾、手袋到服飾，都有著大量顯眼浮誇的流蘇設計，締造出熟悉而具新鮮感的氛圍。

倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點2. 閃爍派對元素

除了隨性的流蘇設計，舞會的閃爍元素也被放大。今個時裝秀運用大量的銀色和鮮艷閃片於服飾上，隨著模特兒走動，展現出閃耀迷人的魅力，同時帶有懷舊感覺，帶領大家穿梭時空，回到懷舊復古的年代。

倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點2. 閃爍派對元素 (Getty Images)

倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點3. 不再只是經典藍

在Daniel Lee執掌Burberry時，首先引起哄動的，便是清空社交帳號貼文，並公布全新標誌：強調「Burberry藍」、並結合經典騎士圖案，即透過色調來代表品牌的基因和風格。2026夏季系列同樣以藍色調作開場，不過曝光比例卻減不少，反而帶來更多對比的暖色調，如芥末黃、草綠和紅色調。雖然這些色調以往已有展示，但今次成為主角後，更顯年輕活力。

倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點3. 不再只是經典藍 (Getty Images)

倫敦時裝周｜Burberry 2026夏季系列重點4. 增添幾何圖案

今個系列亦有增添新元素，特別是幾何圖案，可見大型波點、方形格紋和菱形圖案等，呼應懷舊復古的氛圍，同時展現出顆粒感，充滿現代的立體層次美學。