H&MStudio2025秋冬系列登場！韓系未來感輪廓 現多面向女性氣質

【H&M/H&M Studio】H&M Studio已經來到第十二個年頭，這個限量系列每季都會展現出眾的設計感和時尚感，今季更是以粗獷主義為靈感，將法式縫線、內部裁縫結構刻意外露，寬鬆線條與柔美線條作對比，打造出富未來感同時具復古感的造型，造型中展現不同面向的女性氣質，就讓我們率先預覽當中的必買單品。



H&M不再只有快速時裝！

不少人對於H&M 的印象仍停留於快速時裝，其實近年H&M 積極推動不同聯乘，如H&M x Toga Archives、H&M x Mugler、H&M x Rokh等，本月更久違地高調重返倫敦時裝周，看來品牌將會推出更多誠意之作。

H&M Studio 2025秋冬系列｜真皮大托特包 HK$2,790

近年大手袋潮流回歸，如果追求大容量與可襯性的話，不妨入手實用的Tote Bag袋款。這款外形簡潔的真皮托特包，配有棉質斜紋內裡，正面綴有可調式腰帶造型飾帶，飾帶更可作為背帶之用，俐落與實用兼備。

H&M Studio 2025秋冬系列｜ 真皮托特包 HK$1,790

這款柔軟真皮托特包，前後有外露接縫設計。內部有厚實斜紋抽繩隨身包，配合不收邊設計能夠自由變換形態，為造型增添慵懶感。

H&M Studio 2025秋冬系列｜ 雙層設計迷你洋裝 HK$1,290

喜愛巧思設計的話，這條合身剪裁的迷你洋裝，外層是圓領蓋袖的羊毛混紡短裙，配合正面外露打褶設計，而背面設有隱形按扣與寬綁帶，可以自主配合無袖內層或露背設計，雙層設計十分具設計感。

H&M Studio 2025秋冬系列｜ 棉質襯衫 HK$699

襯衫可以說是衣櫃中的必備單品，這款外形結合Body suit的寬鬆襯衫，肩寬54.5公分可以滿足高、矮個子女生所需。尖尾衣領能夠打造豐盈感，圓弧下襬配合延伸長袖衩不單可以點綴造型，上折後更可以利用小按扣固定於肩部穿著，打造Layering造型。

H&M Studio 2025秋冬系列｜加大碼府綢襯衫 HK$699

偏好普通襯衫的話，這件以硬挺府綢棉布料打造的長版襯衫，相對簡單低調，寬鬆剪裁配合尖尾衣領，能夠輕鬆打造慵懶線條。

H&M Studio 2025秋冬系列｜太陽眼鏡 HK$549

伴隨Y2K熱潮，造型眼鏡的地位變得重要，這款帶有俐落直線條和窄邊細節的太陽眼鏡，富有Gentle monster的感覺，304不鏽鋼材質配合有色塑膠鏡片，不單能夠點綴造型，更能夠抗紫外線。

H&M Studio 2025秋冬系列｜ 荷葉浪邊襯衫 HK$549

想為正裝增添個性感覺的話，這款短板荷葉浪邊襯衫會是個不錯的選擇。正面以尖尾衣領配合收窄腰圍，傘狀荷葉浪邊下襬加上外露縫合褶，貼合身形之餘更能增添女性氣質，唯要注意襯衫肩寬只有43.5公份，大骨架或高個子女生或會感到緊迫。

