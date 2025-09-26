怪物女團XG回歸！單曲GALA造型解構：未來感外星造型、3D打印美甲

【星級造型解構/時尚解碼】韓潮勢力無可擋！七位成員均來自日本籍，有「怪物女團」之稱的XG， 團風充滿Y2K、原宿風美學，其首張完整專輯中的先行單曲〈GALA〉亦於近日發布，MV中更有接近十多套服飾造型，由頭到腳沒有落下任何一個細節，完美呼應單曲盛宴主題，就讓我們慢慢欣賞當中的巧思。



回歸單曲〈GALA〉

XG首張完整專輯穿梭於各種音樂類型，為將團體最深層本質烙印其中，首張完整專輯將於2026年1月23日正式推出，其中的先行單曲〈GALA〉則於9月19日率先發布。〈GALA〉致敬世界最知名的時尚晚宴「Met Gala」， 以大膽破格的風格，配合雙語說唱與XG獨特的律動節奏，打造出集時尚、魅力與華麗氛圍的「X GALA」舞台。

XG〈GALA〉 造型解構｜全員銀色外星人造型

MV中剛開始時，大家在育嬰室般船艙中亮相，乍看之下全銀色造型有點像超人中的「巴爾坦星人」。整個造型主要來自數位藝術家：前衛藝術家TOMOYA NAKAGAWA、設計師品牌SooAhn Kim、韓國藝術家 KIMUNE與3D藝術家박은빈等人的攜手合作。

由前衛藝術家TOMOYA NAKAGAWA創作的玩味頭飾，從耳機伸延到頭角、銀色定製服飾由韓國設計師品牌COYSEIO中的SooAhn Kim所設計，以充氣配合反光材質，胸前的「變身」配件則由韓國藝術家 KIMUNE所打造、鞋履則是日本時尚品牌 YOSUKE，綴以3D藝術家박은빈之作。

XG〈GALA〉 造型解構｜JURIN 致敬莉亞公主

作為隊長、主舞既副Rapper的JURIN，在MV中替換了多達五套造型，每套都相當亮眼！最令人眼前一亮的，必是出場次數最多，神似《星球大戰》中「莉亞公主」的白色造型：由頭到腳的白色披風，配合由3D藝術家Kimune所設計的盔甲上衣，紅白相間展現出仿如肋骨，同時又像觸手的感覺，加上由美申師Seoul Kim設計的滿鑽施華洛世奇水晶美甲，整體充滿霸氣與力量感。

另外數套相對休閒的造型，如1XBlue的Lovergirl、越南亞文化品牌COZY WORLDWIDE、韓國建國大學服裝設計（KUAD）的白色羽絨「SOMA」造型或來自時裝設計師kimyoungsseo的造型 ，雖然只在MV中短暫出現，以鏡房自拍的概念去表達試衣的一幕，其實當中亦充滿巧思，每套造型都會換上由前衛藝術家TOMOYA NAKAGAWA所設計的手機殼。

XG〈GALA〉 造型解構｜ CHISA 極富《大都會》感覺

CHISA作為主唱兼副隊長，兩套造型都相當性感。第一幕與太陽共舞時，穿著由造型師Jang Heejun所定製的3D白色蝴蝶骨甲上衣， 配以美申師Seoul Kim設計的黃色水晶美甲，時尚又有魅力！

第二造型結合金色與火元素，CHISA出場時活似經典電影《大都會》中的小金人，由3D藝術家박은빈為其打造的金屬尖甲上衣與配飾，加上造型師Jang Heejun點綴的織布裙身，加上伸延至全身的水晶元素，獨特且搶眼。

XG〈GALA〉 造型解構｜ HINATA 機械戰士

身為領舞及副唱的HINATA，造型極像〈EVA》中的一員！先是「被洗禮」出場，身穿紅調透膚搭配滿鑽設計連身服，加上由前衛藝術家TOMOYA NAKAGAWA創作的玩味頭飾。

其後蛻變成機械戰士，身上的銀色戰服由越南品牌Lalune定制設計，手上的3D打印翅膀、頭飾與鞋子則同由越南3D藝術品牌OCULUS.lab 所打造，指甲與頭冠部分則是3D藝術家박은빈 之作。

XG〈GALA〉 造型解構｜HARVEY 白色魔女

作為副Rapper既領舞的HARVEY，MV中以一黑一白造型亮相。先是黑色長袍配合白色盔甲西裝，加上一頭銀髮夾打造的蟲蟲頭飾。其次便是圓形編織頭帽，加上特意加入梭角的白色西裝造型，配合越南品牌Lalune的長靴與韓國品牌KOWGI的腰帶，充滿華麗怪誕感！

XG〈GALA〉 造型解構｜JURIA 甜心人形電腦

作為主唱的JURIA，整體造型亦是由越南品牌Lalune、3D藝術品牌OCULUS.lab 與3D藝術家박은빈 聯手打造而成， 相較HINATA的戰士感，JURIA的會更偏向甜美浪漫感覺，特別是MV中的一幕倆人一起共舞，有種機械雙生子的感覺，同時不禁令人聯想起《攻殼機動隊》、《 人形電腦天使心》 等作品。

XG〈GALA〉 造型解構｜ MAYA 藍色魅力

年僅20歲的MAYA，外表則充滿成熟魅力，難怪年紀輕輕已成為隊中主Rapper與領唱之位。一開始以短髮搭配黑色皮革風衣登場，旋即換上兩套各具魅力的藍色造型。

第一套由中國時尚品牌WINDOWSEN定制的藍色全皮革造型，尖角頭飾加上由Kimune所設計的藍色花朵戒指，整個造型頗有Mugler的影子。另外一套，透膚連身服配合藍色貼鑽造型，加上蛇舌特效，可謂極具神秘感！

XG〈GALA〉 造型解構｜ COCONA

COCONA一直都備受矚目，除了唱功實力了得，早前於MV中剃光頭的行舉，更是完全脫去了固有的偶像包袱，收獲不少GEN Z追捧與讚許。

COCONA先以黑色長袍登場，其後以來自Lady Gaga 的愛牌AZIZ REBAR「The Voyager」，仿似動物鱗片的黑色蛋形服裝，配合3D藝術家박은빈打造的銀色配飾出現。最後白色造型則相對簡單，銀色頭飾配以白色背心上衣及長褲，較重視可動性。

XG〈GALA〉 造型解構｜ 背景外星人

無論是從一開始觀察船艙、幫助HINATA「洗禮」或幫助JURIN 拍攝，整個MV都充斥著身穿白袍、手戴黑色手套的外星人群演，那個有點像「蟻人 」的外星人頭盔，是來自3D藝術家박은빈的神來一筆！