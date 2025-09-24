秋冬趨勢2025｜換上高級知性妝容：4棕調玫瑰紅妝重點＋產品推薦

【秋冬季妝容趨勢｜棕調玫瑰紅妝容】在秋冬季妝容趨勢中，棕調玫瑰紅色以獨特的優雅與神秘﹐有著不容忽視的地位。這種色調融合了棕色的內斂、玫瑰的柔美與紅色的明媚張揚，既能突顯肌膚質感，又能讓妝容擁有高級知性的氛圍。無論是日常上班還是約會，都能透過簡單調整變得完美適宜。「01女生」整理了解4個棕調玫瑰紅色妝容重點，以及最新的產品推薦，一同跟上棕調玫瑰紅色妝容趨勢。



韓國女團 Red Velvet 的隊長Irene近期也換上玫瑰紅妝容（IG@renebaebae）

棕調玫瑰紅色妝容重點1. 自然霧面底妝

底妝是所有妝容的重點，為了呼應調玫瑰紅色妝容，自然的霧面底妝會更適合。可選擇輕薄且遮瑕力適中的粉底，重點修飾瑕疵同時不厚重。最後以蜜粉加強定妝，確保妝容持久且不泛油光。

棕調玫瑰紅色妝容重點2. 棕紅色的層次暈染眼妝

眼妝是此妝容的重點之一，需巧妙平衡棕調與玫瑰紅色的比例。可先用淺色眼影打底，鋪滿眼窩以增強深邃度，再於眼尾及雙眼皮褶內疊加玫瑰棕紅色，漸層向外暈染。下眼瞼輕描同色系眼影，作互相呼應。

而眼線可選深棕或灰黑色，簡單勾勒眼型；睫毛則強調根根分明，避免過濃。這樣可使眼妝更柔和和具魅力，同樣為棕調玫瑰紅色妝容奠定重要基礎。

棕調玫瑰紅色妝容重點3. 霧面絲絨唇妝

唇妝亦是棕調玫瑰紅色妝容的靈魂，選擇霧面絲絨質地的唇膏，以棕調玫瑰紅為主。此種色調相較鮮豔的紅色，更為低調和沉靜，帶有一種優雅華麗感覺，很貼合冷冽的冬日。若想增添層次感，可於唇中央塗上少許透明唇蜜，打造低調光澤，不過整體仍建議以霧面為基調，維持高級質感。

棕調玫瑰紅色妝容重點4. 整體色彩協調

棕調玫瑰紅色是有著溫柔的玫瑰紅色，同時有著棕調的中性，是很獨特的色彩，所以整體的協調很重要。所以在眉部建議以自然毛流為主，色調選棕棕避免過黑；腮紅可選用低飽和度的灰粉調，輕掃於顴骨下方，營造自然陰影感。此外，要注意妝容重點避免過多，上述提到的眼妝若濃郁則唇妝稍淡，反之亦然，這樣可使妝容更立體且不突兀。

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦1. CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液

CHARLOTTE TILBURY所推出的輕盈無瑕粉底液，能瞬間校正膚色及修飾肌膚毛孔紋理，打造帶有磨皮透光妝效，並能柔化7大底妝瑕疵，包括毛孔、痘印、暗沉、泛红、細紋、黑眼圈及膚色不均，可堆叠遮瑕度，打造中至高度的遮瑕效果。粉底液採用嶄新的BIOMIMETIC SECOND SKIN TECH仿生貼膚科技，打造出空氣感無重零卡粉觸感，猶如羽感般柔滑奶霜質地，讓妝容如第二層肌膚般無縫貼合。

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦1. CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液 HK$470（品牌提供）

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦2. NARS 原生光幻彩蜜粉 #DUSK暮光粉 HK$370

NARS的限量版Light ReflectingTM 原生光幻彩蜜粉﹐可為妝容帶來持久的細膩光澤。這款蜜粉以柔光色調提亮暗沉肌膚﹐透過光線折射﹐輕鬆打造柔焦妝效，並有效淡化細紋與毛孔。輕盈細緻的蜜粉，配上光感珍珠粉末可提升肌膚透亮度，展現自然原生光感，同時完美定妝一整天。

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦2. NARS 原生光幻彩蜜粉 #DUSK暮光粉 HK$370（品牌提供）

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦3. Bobbi Brown 超持久炫彩眼影筆 #Rose Haze HK$305

Bobbi Brown的超持久炫彩眼影筆，質地是絲滑流暢的奶油，能夠自然暈染，一抹即顯色。新手也能零失手勾勒出深邃輪廓。產品採用獨家鎖色科技搭配高密度顯色粒子，全天候24小時超持久防水抗暈染，輕鬆打造出細膩又溫柔的氛圍感妝容。

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦3. Bobbi Brown 超持久炫彩眼影筆 #Rose Haze HK$305（品牌提供）

棕調玫瑰紅色妝容產品推薦4. GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 #N02 Tailored Nude HK$360

GIVENCHY 所推出的高訂絲霧唇膏，能夠持久打造飽滿豐盈雙唇的霧面唇膏。唇膏採用富含護膚成分的配方，所帶來了出色的霧面唇妝效果以及長效保濕，完美演繹出女性的低調實力美。其中N02 Tailored Nude，色調是靈感來自玫瑰木裸色，是一款很優雅的粉棕色。