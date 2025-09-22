婚鞋推薦｜西方傳統的浪漫-藍色高跟鞋:Manolo Blahnik Valentino

【藍色高跟鞋｜婚鞋】新娘們在準備為婚紗、禮服、婚鞋等等的時候，普遍都會先想代表純潔又夢幻的白色。但西方的新娘們都籌備婚禮時，會想到在西方傳統婚禮習慣中，會多準備4件物品：「Something old, something new, something borrowed and something blue.」其中的藍色代表著幸福，新娘通常將藍色物品藏在不顯眼的位置，如婚鞋、襪帶或飾物等等。這次「01女生」為大家精選了多款藍色高跟鞋，款式都是很適合作為婚鞋，陪伴新娘一起走過人生重要時刻。



藍色婚鞋推薦1. Manolo Blahnik HANGISI 70 HK$11,245

Manolo Blahnik的MARRIED IN MANOLOS系列優雅婚鞋，曾陪伴多位皇室貴族、著名女星和時尚先驅步入幸福的殿堂，當中的藍色婚鞋更是婚禮中「Something blue」的完美選擇，是新娘的首選。其中HANGISI 70 藍色緞面寶石扣高跟鞋，採用杏仁形鞋頭，上面飾有水晶扣鑲嵌於青銅色方形框架，搭配7cm高跟，可使婚紗造型更高雅脫俗。

藍色婚鞋推薦1. Manolo Blahnik HANGISI 70 HK$11,245（圖片來源： Manolo Blahnik）

藍色婚鞋推薦2. Alexandre Birman Clarita Buckle 85 HK$6,650

法國高端鞋履品牌Alexandre Birman，以以獨特的設計、高品質材料和精細工藝而聞名，備受女士們喜愛。其中Clarita Buckle 85高跟鞋，備有標誌性的蝴蝶結，實用的後跟和扣環設計，搭配精緻的皮革包覆圓形扣環，款式優雅動人。高跟鞋有著8.5cm的經典鐘形跟，配上柔和的藍色，讓新娘的每一步都走得更舒服。

藍色婚鞋推薦2. Alexandre Birman Clarita Buckle 85 HK$6,650（圖片來源： Alexandre Birman官網）

藍色婚鞋推薦3. Jimmy Choo Romy 60 HK$7,090

Jimmy Choo的婚鞋可說是許多女明星的最愛，設計浪漫又具個性。其中這款經典Romy60高跟鞋，採用皮革內襯搭配皮革鞋底，搭配6cm鞋跟高度，營造出修長腿部的效果。鞋身則以銀色和暮藍色閃片做了漸層效果，讓新娘走的每一步閃耀非凡，是眾人矚目的焦點。

藍色婚鞋推薦3. Jimmy Choo Romy 60 HK$7,090（圖片來源： Jimmy Choo官網）

藍色婚鞋推薦4. JACQUEMUS The low Duelo slingbacks HK$5,900

JACQUEMUS 的這款藍色The Low Duelo slingbacks，有著簡約優雅的設計，採用藍色光滑皮革製成，配上膩的尖頭與露跟，展現低調性感。鞋面點綴著極具品牌特色的圓形與方形幾何飾片，搭配金色金屬扣飾，和4cm的小貓跟（kitten heels），讓新娘整日穿著仍舒適自如。

藍色婚鞋推薦4. JACQUEMUS The low Duelo slingbacks HK$5,900（圖片來源： JACQUEMUS官網）

藍色婚鞋推薦5. Valentino Garavani Raquel D'orsay 105 HK$1,195

Valentino Garavani的這雙Raquel D'orsay高跟鞋，採用獨特的藍色皮革打造，搭配經典的d'Orsay側空設計，極盡展現優雅腳部線條。鞋面點綴著璀璨的水晶色萊茵石細節與銀色金屬扣飾，光芒四射卻不失高貴氣質。鞋跟高度是10.5cm，讓新娘每一步都散發自信魅力。