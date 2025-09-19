2025秋冬麂皮手袋｜暖意時尚推薦：Fendi、Prada、Saint Laurent

【麂皮手袋推薦】提到秋冬，都會立即聯想焦糖棕色、美拉德色調、麂皮等關鍵字，亦是營造溫暖的秋冬造型。其中以麂皮為主角的手袋，在秋冬季特別受歡迎，其柔軟絨面質感和棕色調，可輕鬆為造型增添復古氣息。這次「01女生」集合了多個品牌不容錯過的麂皮手袋，包括：Loewe、Miu Miu、Saint Laurent（YSL）﹐款款都別具特色。



麂皮手袋推薦1. Fendi 迷你Fendigraphy HK$21,000

Fendi 的這款迷你Fendigraphy半月手袋，擁有著現代風格與前衛的細節。手袋以亮面柔軟深綠色納帕軟皮和棕色麂皮製成，透過鑲嵌工藝呈現人字紋圖案，包底綴有復古金色金屬FENDI字樣，時尚又獨特。手袋採用拉鏈開合設計，附布料襯裡內隔層的金色飾面金屬製品，可運用彈簧鉤開合包款，可手提，也可透過可調式、可拆卸式深綠色小牛皮肩帶插入側面連接點的內側，用來肩背或斜背。

麂皮手袋推薦1. Fendi 迷你Fendigraphy HK$21,000（品牌提供）

麂皮手袋推薦2. Miu Miu Wander matelassé 麂皮手袋 HKD23,300

Miu Miu的這款Wander matelassé 麂皮手袋，以圓潤的半月廓形呈現，時尚又甜美。手袋採用麂皮同時配上品牌標誌性的Matelassé圖案，而色調則是充滿暖意的可可棕，既有品牌獨特的千金感，又有冬日專屬的氣息。手袋正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鍊開合，手柄與手袋融為一體，添加了復古元素。

麂皮手袋推薦2. Miu Miu Wander matelassé 麂皮手袋 HKD23,300（品牌提供）

麂皮手袋推薦3. Prada Bonnie 中號麂皮手袋 HK$23,500

Prada Bonnie 中型麂皮手袋，手袋以簡約的East-West橫向設計，實用且散發時尚優雅氣質。採用溫暖的可可色麂皮製成，觸感柔軟細膩，散發著低調而高級的韻味。它不僅擁有方便取物的頂部拉鍊開合，更配備了可調節的斜挎帶，提供了手提、腋下或斜挎等多種攜帶方式，能輕鬆提升整體造型的質感，並適合不同場合需求。

麂皮手袋推薦3. Prada Bonnie 中號麂皮手袋 HK$23,500（品牌提供）

麂皮手袋推薦4. Loewe 小型經典小牛皮和麂皮 Puzzle Bag HK$32,850

Puzzle手袋，以9片皮革配合雙車線製作而成，質感柔軟，透過折疊可創造出不同風格，極具創意又獨特。當時一推出，即成為時尚圈熱話，成了品牌的經典手袋之一。這款更是以經典小牛皮和麂皮交替製作更成，並飾有特定配色圖案的嵌花條紋，能為冬日穿搭更添特色。

麂皮手袋推薦4. Loewe 小型經典小牛皮和麂皮 Puzzle Bag HK$32,850（品牌提供）

麂皮手袋推薦5. Saint Laurent LE 5 À 7 BEA麂皮手袋 HK$ 27,500

Saint Laurent（YSL）的LE 5 À 7 BEA麂皮手袋，有低調、優雅和實用的設計。這款手袋採用柔和細膩的麂皮製成，散發著溫暖復古的韻味。其簡潔的橫向設計，內側繫帶讓兩側可摺疊或展開，可呈現不同廓形，並有著經典的CASSANDRE標誌的皮革飾片作開合﹐既時尚又實用。這款手袋不僅能輕鬆提升日常穿搭質感，也適合上班或旅行使用。