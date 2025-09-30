米蘭時裝周｜條紋熱潮回歸！Tod's再現匠人工藝 以皮革留下印記

【米蘭時裝秀/春夏時裝秀2026】 不知不覺間米蘭時裝周已接近尾聲，相信各位時尚愛好者都追看得不亦樂乎！如果你是Quiet Luxury靜奢風的愛好者，Tod's上星期於米蘭當代藝術博物館所呈獻2026春夏系列，除了一貫精湛的皮革工藝，當中更帶來一絲新驚喜，就讓我們重溫當日盛況！



自2024年秋冬接任男女裝創作總監之位Matteo Tamburini，今季加倍重視品牌的工藝技術，將不同的意大利傳統工藝注入經典單品，配合溫暖自然的色調，如焦糖色、白色、薑黃色等，配合明亮的藏紅花色、芥末黃色為亮點，打造出「LEAVE YOUR MARK」春夏主題。

Tod's 春夏時裝秀2026｜重點1. 傳統工藝傳承 致敬意式風格

繼上季秋冬秀由前法國第一夫人、歌手兼超模Carla Bruni 化身手拿巨型縫紉針的藝術裝置表演者後，今季則以一場藝術表演為春夏系列揭幕。今次預熱開幕邀請到一班真正的幕後藝術家，即席表演各項工藝，如鑲嵌、鏤空和手工縫線等，大家一致地打孔，打出有如標誌性的Gommino 豆豆鞋的鏤空裝飾，直白地致敬傳統意式工藝。

Tod's 春夏時裝秀2026｜重點2. 皮革元素注入服飾

皮革材質可以說是今季重點元素，被提升柔軟度的軟皮隨處可見，讓服飾更添自然垂墜感覺。另外通過現代視角重新詮釋的工藝細節亦不時出現，例如鏤空元素、手工縫線等以及外露的組件元素等，從服飾、鞋履到手袋單品都有，展現出對意大利傳統工藝的重視。

Tod's 春夏時裝秀2026｜重點3. 條紋元素回歸

提到夏日隨性感覺，條紋圖案又怎能缺席？最令人眼前一亮的是，條紋亦是工藝表現的一環，運用精湛技藝以皮革構成，剪裁鑲嵌細節配搭輕盈的衣料，洋溢滿載的夏日活力！

Tod's 春夏時裝秀2026｜重點4. 全新單品登場

今季無論是手袋或鞋履，都迎來不少全新單品！鞋履方面，經典的Gommino 豆豆鞋帶來全新露趾款式，飾以與其標誌性圖案相呼應的鏤空設計，更為強調盛夏的自由氣息。另外，全新樂福鞋則以全手工縫製的多彩皮革縫線點綴，加上後跟的易脫設計，獨特的印記，讓經典變得引人注目。

手袋方面，Di Bag Folio 手袋引入更多鮮活色調，綴以細緻的嵌花工藝，為隨性設計增添層次感。 另外，全新的T Timeless 手袋，不單用上呼應主題的條紋款式，連續鏤空袋款更是彰顯皮革功力與美感 。Wave 手袋更是透過對比鮮明的縫線，配合加長手柄 與雙層開合設計，賦予袋款藝術質感。