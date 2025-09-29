防風防水風褸推薦｜時尚實用：adidas跟上「Bowcore」、Nike舒適

防風防雨風褸推薦｜對講究穿搭的女生來說，一件能抵禦突如其來天氣的「防風防雨風褸」，不僅是實用單品，更是秋冬造型的時尚單品。無論是上下班途中突如其來的雨天，或是周末與友人聚會或運動，一件設計出色的風褸外套，以其俐落的剪裁、輕盈的質感與多變的顏色，能輕鬆融入日常穿搭，從休閒牛仔褲到優雅裙裝皆能完美搭配。這次「01女生」為大家集合多款風褸外套，包括：，每款都是時尚又實用。



防風防雨風褸推薦1. adidas 鬆身梭織風褸 HK$699

adidas的這款風褸，跟上「Bowcore」熱潮！風褸極致輕盈，衣袖飾有蝴蝶結，加上對比色三間，為整體設計甜美。而且風褸可輕鬆透過各種搭配，進行層次穿搭，像是配搭上運動褲、瑜伽套裝、牛仔褲到裙裝，都非常合適。

防風防雨風褸推薦2. Nike Storm-FIT Swift HK$999

Nike的Storm-FIT Swift 女子跑步外套，採用防風隔水物料，結合Storm-FIT 技術和連帽設計，不但輕盈舒適，而且能夠抵禦颳風下雨的天氣，無論是跑步、步行還是遠足，都風雨兼程並所向披靡。外套採用超寬鬆版型方便疊穿衣物，而且下襬的彈性抽繩設計可按個人需要自由調整，讓女生們在運動時保持舒適。

防風防雨風褸推薦2. Nike Storm-FIT Swift HK$999（圖片來源：Nike官網）

防風防雨風褸推薦3. Columbia Bugaboo 防水透氣3合1抓絨外套 HK$2,199

Columbia所推出的Bugaboo 防水透氣3合1抓絨外套，可因應不同溫度或天氣調整穿著，非常實用。外套採用高效速乾物料，提供高度防水、防風的周全保護，由三層物料精製而成，先由抗水外層擋走水分，再由中層布料的微孔薄膜阻截水氣滲入，加上底層透氣物料，同時極速排走濕氣，將汗水蒸發及帶走。

防風防雨風褸推薦3. Columbia Bugaboo 防水透氣3合1抓絨外套 HK$2,199（圖片來源：Columbia官網）

防風防雨風褸推薦4. Timberland 女款寬版Winnick防水三合一外套 HK$2,599

Timberland所推出的Winnick防水三合一外套，提供防護及保暖，可為應對各種天氣狀況。防風外殼採用三層防水科技保護你免受自然環境影響，接縫處完全密封，防止進水。內層外套在需要時提供額外保暖，或可單獨拆卸穿著，根據條件客製化所需的舒適度﹐三合一設計，三種方式體驗戶外舒適。

防風防雨風褸推薦4. Timberland 女款寬版Winnick防水三合一外套 HK$2,599（圖片來源：Columbia官網）

防風防雨風褸推薦5. NATIONAL GEOGRAPHIC ARCHELON 梭織彈性連帽拉鍊外套 HK$1,380

NATIONAL GEOGRAPHIC 的ARCHELON 梭織彈性連帽拉鍊外套，採用彈性材質塑造輕盈耐穿的女裝連帽拉鍊外套，日常或戶外穿著皆宜。衣襬抽繩設計有助擋風，亦易於展現不同穿搭造型。兩用口袋細節增加收納功能，可與相同材質的長褲搭配，輕鬆打造完整套裝風格。